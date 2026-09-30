Русия е планирала убийството на Каспаров и други дисиденти това лято в САЩ

Американската прокуратура обвинява петима души, свързани с руското разузнаване, в организиране на убийства и саботажи срещу руски дисиденти в САЩ и Европа.

Сред потенциалните цели са Гари Каспаров и Иля Пономарьов, като според обвинението са извършвани наблюдение и подготовка за убийства, но плановете не са реализирани.

Мрежата е действала и в Литва, където са планирани атаки срещу руски опозиционери; обвинените се намират в Русия и са обявени за издирване.

Русия е планирала в продължение на месеци да убие шахматиста и дисидент Гари Каспаров в Съединените щати. Това лято американските власти са уведомили основателя на „Форум за свободна Русия“, че е „мишена“ на план на Кремъл за убийството му, и за първи път, откакто е в изгнание и се установява в Ню Йорк през 2013 г., му е била осигурена специална охрана, съобщиха източници от обкръжението му.

По-напреднали са били плановете за убийството на Иля Пономарьов, единственият руски депутат, гласувал против анексирането на Крим, който след изгнанието си сътрудничи на терен с украинската въоръжена отбрана.

Американската прокуратура оповести имената на петима заговорници, действащи по поръчение на Кремъл, който изглежда е готов да ескалира както натиска върху дисиденти, така и действията на западна територия. Контактите на петимата организатори с хората, натоварени да следят и убиват опозиционери, съвпадат по време с момента, в който Каспаров и Пономарьов са били предупредени за опасността, съобщава EL MUNDO . И двамата е трябвало да бъдат убити в САЩ, а трета жертва е трябвало да бъде намушкана или залята с бензин и запалена във Вилнюс, столицата на Литва.

Тази мрежа от заговорници, работещи за руските разузнавателни служби, т.нар. „Мрежа RIS“, функционира поне от 2024 г. и е съдействала за извършването на атаки, предимно в Европа, като е използвала местни саботьори и престъпници. Сега тя подготвя атаки дори в Съединените щати – територия, която е била недостъпна за подобни специални операции на Москва дори през по-голямата част от Студената война.

Атаките срещу фигури в изгнание или плановете за извършването им на американска територия са били редки. Последното значимо убийство, приписвано на Москва на територията на САЩ, е странната смърт като самоубийство на дезертьор от съветската разузнавателна служба НКВД през 1941 г. Сега Владимир Путин преминава към по-твърд подход.

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Осем телохранители

Каспаров се страхува за сигурността си от повече от две десетилетия. Малко след като през 2005 г. се отказва от шаха, за да се посвети на политиката на пълно работно време, световният шампион наема екип от осем телохранители. Те не само го придружават навсякъде в Русия, но и му носят вода и храна, за да не се налага Каспаров да докосва храна, изложена на публични места.

През 2012 г. Каспаров споделя пред писателката Маша Гесен, че най-много му харесва в пътуванията в чужбина това, че може за известно време да се отърве от охранителите си. Година по-късно заплахите го принуждават да напусне Русия и той не рискува да се върне, тъй като срещу него постепенно са натрупани редица дела и обвинения. След началото на пълномащабното нахлуване в Украйна той е включен в руския регистър на „чуждестранните агенти“, а през 2024 г. в списъка на „терористите и екстремистите“. През май тази година Русия го обяви за „международно издирване“.

„Американските власти му потвърдиха това лято, че е мишена“, заяви източник от обкръжението му.

Другата цел също отговаря на определението за „предател“, използвано от путинския режим: Иля Пономарьов е бивш руски депутат, живеещ в изгнание в Украйна, който през 2014 г. е единственият член на Държавната дума, гласувал против анексирането на Крим. След руското нахлуване той се присъединява към териториалната отбрана на Украйна, създава опозиционната медия „Утро февраля“ и насърчава създаването на Конгрес на народните депутати като политическа алтернатива на режима на Путин. По думите му той е преживял пет опита за убийство.

Пономарьов живее между Киев и Вашингтон. В американската столица има жилище и офис, който използва като представителство в САЩ на политическата си платформа. Човек, вербуван от Москва, е заснел два обекта във Вашингтон, свързани с лицето, което американската прокуратура нарича „Жертва №1“. За убийството му са били обещани 40 000 долара.

Първата поръчка включвала, освен локализирането на два обекта, свързани с жертвата, и заснемането на видеоклипове с продължителност поне 30 секунди от различни ъгли. За да докаже, че изображенията са актуални и направени лично от него, на кадрите трябвало да се вижда ръка с предварително уговорен знак, вдигнат палец или жест „ОК“.

Те използвали кодов език за планирането на всеки етап от убийството: изразът „да измериш терен и да дадеш размерите“ означавал предварително наблюдение, а „строителство“, следващия етап, тоест убийството. За снимките предлагали между 1000 и 1500 долара.

Според информация на EL MUNDO мъжът бил засечен от охранителни камери. Убийството не било извършено, тъй като доброволецът се отказал.

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Петима мъже

Американската прокуратура твърди, че петима мъже са били част от тази разнородна мрежа, свързана с руските разузнавателни служби, която вербувала хора за наблюдение и убийства на опозиционери, както и за извършване на саботажи в държави, подкрепящи Украйна.

Петимата са обвинени в заговор за финансиране на терористични актове, а срещу трима от тях има и обвинения в заговор за извършване на убийство по поръчка. Заподозрените са Юрий Храмеев, бивш полковник от руските разузнавателни служби, работил с Путин в младостта си, и неговият син Кирил, служител на ФСБ, както и двама кубинци и един венецуелец. Всички те живеят в Русия и се намират в неизвестност.

В тази мрежа фигурира и стар познайник на литовските власти, организирал през 2024 г. саботажи в страната от територията на Русия, кубинецът Оемис Ромагоса Дурути, преподавател по танци и сътрудник на руските специални служби, който подтикнал двама испанци да подпалят литовска компания, предоставяща услуги на Украйна. За това им било платено 4000 евро, но двамата били арестувани, след като избягали в Рига.

Други двама мъже, живеещи в Русия, 35-годишният кубинец Яйдел Делгадо Суарес, известен с прякора „Викинг“, и 22-годишният венецуелец Анхел Едуардо Кастро, действали като вербовчици за операции на американска територия.

Планът бил да бъде ликвидиран един или двама дисиденти и едновременно с това да бъде изпратено силно послание към останалите.

Това лято Кастро разговарял с венецуелец, живеещ в Бруклин:

„Имаш ли някого, на когото имаш доверие, във Вашингтон?“

Инструкциите били първо да изтрие разговора, след това да отиде в квартала на жертвата, да включи телефона си на самолетен режим, да снима отдалеч, държейки телефона в лявата си ръка, да започне една пресечка преди дома и да намали скоростта, когато минава пред къщата.

Мъжът извършил наблюдението и изпратил няколко снимки и видеоклипа, но дал ясно да се разбере, че е съгласен да прави снимки, но не и „другото“. Тогава Суарес го помолил да намери някого, готов да извърши „строителството“.

Освен двамата потвърдени от близките им цели в САЩ, може да има и друга жертва: Владимир Кара-Мурза, който е бил затворен в Сибир и е освободен през 2024 г. като част от голямата размяна на руски разузнавачи, при която е освободен и испанско-руският гражданин Пабло Гонсалес, заедно с други шпиони, убийци и измамници от Русия. Кара-Мурза вече е бил тровен два пъти.

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Втората жертва

Операцията имала първа част във Вилнюс. Юрий и Кирил Храмеев, служители на ФСБ, вероятно са платили около 200 долара на американски гражданин, за да заснеме адреса на руския опозиционер в изгнание в литовската столица.

Вербуването за заснемането на адреса започнало около 24 юни 2025 г. Цената за убийството била 25 000 долара.

Още от 2024 г. в полезрението им бил Иван Тютрин, който живее в изгнание в Литва и основава във Вилнюс „Форум за свободна Русия“ заедно с Гари Каспаров. През част от 2024 г. той бил под охрана, което съвпада с периода, когато според американската прокуратура започнала да действа разследваната мрежа.

През последните месеци полицията отново го предупредила, че е установила, че той отново е мишена. В съдебните материали не се уточнява дали именно той е дисидентът, когото мрежата е възнамерявала да убие край Вилнюс.

Сред възможните цели е и Руслан Габасов, башкирски активист в изгнание във Вилнюс, който настоява за независимост на Башкортостан. През 2025 г. той открил устройство за проследяване в автомобила си, а впоследствие литовската прокуратура установила план за убийството му.

От съветската епоха до наши дни Русия и Съединените щати са избягвали да извършват убийства на територията на другата държава. През двете десетилетия и половина, откакто Путин е на власт, най-смелите атаки са се случвали предимно във Великобритания или континентална Европа, като отравянето с „Новичок“ на Сергей Скрипал, бивш служител на руското военно разузнаване ГРУ, и дъщеря му в Солсбъри през 2018 г.

Друг пример е убийството с огнестрелно оръжие на чеченския бунтовник Зелимхан Хангoшвили в Берлин през 2019 г., извършено от наемен убиец, вербуван от ФСБ – Вадим Красиков, разменен през 2024 г. за журналиста на Wall Street Journal Еван Гершкович и други западни граждани.

В Испания също беше убит през 2024 г. руският дезертьор Максим Кузминов, който през 2023 г. премина на украинска страна с хеликоптера си.

Русия от известно време използва испаноговорящи за извършването на саботажи в Европа, „наред с другото, защото много от тях имат испанско гражданство или право на пребиваване и могат да се придвижват без визи както в Русия, така и в ЕС“.

Американският обвинителен акт не приписва роля на кубинската държава, а Хавана отрича каквато и да било връзка.