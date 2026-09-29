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Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Експертиза постави катастрофата в насрещната лента, защитата ще представи свои заключения на следващото заседание

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 29 септември 2026, 08:09
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П овече от 10 часа продължи четвъртото заседание по делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в Кочани. Българката с двойно гражданство е подсъдима заради катастрофа от 7 октомври 2025 г., при която един човек загина, а няколко души, сред които и самата Михайлова, бяха ранени.

Следващото заседание е насрочено за 9 ноември.

По време на заседанието бяха разпитани две вещи лица по експертизи, изготвени по искане на прокуратурата. Сред основните въпроси бяха причината за смъртта на загиналия, обстоятелствата около получените травми и мястото на сблъсъка между двата автомобила.

  • Спор за мястото на удара

Беше довършен разпитът на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза. Заключението е изготвено въз основа на снимков материал и анализ на следите от катастрофата.

Според експертизата ударът между двата автомобила е станал в лентата за насрещно движение, в която автомобилът на Ива Михайлова е навлязъл.

Защитата оспорва това заключение. Според експертизите, които тя е подготвила, именно другият автомобил е навлязъл в лентата, в която се е движила Михайлова.

В залата са били обсъдени и следите от разпръскване на течности по пътя, наличието на стъкла и пластмаса след удара, както и следите от изстъргване по асфалта.

Експертизите, представени от защитата, предстои да бъдат разгледани на следващото заседание.

  • Какво показва съдебномедицинската експертиза

По време на заседанието е бил разпитан и съдебен медик от Скопие по допълнение към заключенията от аутопсията на загиналия при катастрофата.

По данни на вещото лице от характера и местоположението на нараняванията не може да се установи дали загиналият е бил с поставен предпазен колан. Той е пътувал зад водача, в лявата част на задната седалка.

Защитата е попитала дали травмите биха били същите при наличие или липса на предпазен колан.

Обсъдено е и наличието на строителни материали в автомобила, сред които бои, лепила, туба и лайсни.

Според вещото лице, позовало се на снимките от катастрофата, лайсните са се намирали вдясно от загиналия и не са могли да причинят нараняванията, довели до смъртта му.

  • Ива Михайлова очаква възможност за лечение в България

След катастрофата документите на Ива Михайлова са били отнети, което според близките ѝ възпрепятства възможността тя да се лекува в България. По думите им лечението в страната е необходимо заради травмите на гръбнака ѝ.

Михайлова е обвинена за причиняване на тежка катастрофа и тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония.

  • Депутати присъстваха на заседанието

На заседанието присъстваха народни представители от няколко парламентарни групи - Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев от „Прогресивна България“, Георг Георгиев от ГЕРБ и Елисавета Белобрадова от „Демократична България“.

Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев съобщи във Facebook, че не е бил допуснат да влезе в Република Северна Македония заради неплатени съдебни разноски по дело, за което твърди, че не е знаел. Той е пътувал за Кочани заедно с друг депутат от партията - Кръстьо Врачев.

В съдебната зала са били и адвокатът, нает от майката на Ива Михайлова - Николай Димитров, майка ѝ Христина Михайлова, както и съпругата и братът на загиналия Бесим Дурмиши, роднини и приятели на хората, пътували в другия автомобил.

Димитров е отправил искане да бъде включен в адвокатския екип на Ива Михайлова, но по него все още няма решение.

  • Какво казаха българските депутати

Бойко Младенов заяви, че независимо от изхода на делото Ива Михайлова има право на адекватно лечение.

„На снимките видях ясно лайсните, които сега медицинската експертиза твърди, че нямат отношение към смъртта на единствения починалия човек“, каза той.

Елисавета Белобрадова подчерта, че депутатите не са в Кочани, за да коментират съдебния процес, а за да подкрепят Михайлова и да наблюдават спазването на човешките ѝ права.

„Не сме тук, за да коментираме делото. Не сме тук, за да коментираме какво се случва в съдебната зала. Единствено сме тук, аз и моите колеги от различни парламентарни групи, за да подкрепим Ива Михайлова психически, да знае, че държавата е с нея и най-вече да съблюдаваме защитата на човешките права“, каза тя.

Георг Георгиев коментира, че според него отказът на Михайлова да бъде допусната да се прибере и да се лекува в България е отделен от наказателното дело.

„Това, което виждаме, е отказът Ива да се прибере и лекува в България въпреки влошаващото ѝ се състояние. Това вече е една тенденциозност, предвид и това, че няколко пъти вече тя е била обект на подобен отказ. Това няма нищо общо с наказателното дело“, заяви той.

По думите му присъствието му в Кочани е част от ангажимента му да следи за правото на Ива Михайлова на честен и справедлив процес.

Георгиев заяви още, че според него здравословното състояние на Михайлова трябва да бъде взето предвид и че тя има право на защита и на лечение.

Следващото заседание по делото е насрочено за 9 ноември. Очаква се тогава да бъдат представени и експертизите, изготвени по искане на защитата.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова    
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