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Българите трупат пари в депозити, но дълговете растат още по-бързо

България е 36-а по нетни финансови активи на човек, а домакинствата държат близо три четвърти от новите си спестявания в депозити

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 септември 2026, 15:12
Българите трупат пари в депозити, но дълговете растат още по-бързо
Източник: istock

Финансовите активи на българските домакинства продължават да растат, но още по-бързо се увеличават задълженията им. Това показва новото издание на Allianz Global Wealth Report, което проследява богатството и дълговете на домакинствата в близо 60 държави.

България заема 36-о място в световната класация за 2025 г. с нетни финансови активи от 14 790 евро на човек. Страната отстъпва с една позиция спрямо предходното издание.

Как се променя богатството на домакинствата у нас?

Под нетни финансови активи се разбират финансовите активи на домакинствата, след като от тях бъдат извадени задълженията.

Депозитите растат най-бързо

Общите финансови активи на българските домакинства са се увеличили с 10% през 2025 г. до 136,5 млрд. евро.

Най-силен е ръстът при депозитите - 17,3%. Застраховките и пенсионните активи се увеличават с 15,8%, докато ценните книжа растат значително по-бавно - с 2,4%.

Новите спестявания на домакинствата достигат 11,9 млрд. евро, като 73,9% от тях са насочени към депозити. Според доклада това е най-високата концентрация сред разглежданите държави от Източна Европа.

Застраховките и пенсионните продукти привличат 20,8% от новите спестявания, а към ценни книжа са насочени едва 2,1%.

Българските домакинства дори са били нетни продавачи на акции, като стойността е около 0,2 млрд. евро.

Българите трупат спестявания, но заемите растат още по-бързо

Ценните книжа остават голяма част от спестяванията

Въпреки слабия ръст през 2025 г. ценните книжа продължават да представляват 35,4% от финансовите портфейли на българските домакинства.

Делът е близък до средното равнище за Източна Европа от 35,9%.

Според авторите на доклада увеличението при ценните книжа през годината се дължи по-скоро на повишаване на стойността на вече притежавани активи, отколкото на нови покупки.

Дълговете растат с над 18%

По-силен ръст има при задълженията на домакинствата. Те се увеличават с 18,1% до 37,2 млрд. евро.

Тъй като задълженията растат по-бързо от активите, нетните финансови активи на българските домакинства се увеличават със 7,3% до 99,3 млрд. евро.

След отчитане на инфлацията финансовите активи нарастват с 6,3% в реално изражение през 2025 г.

Кои държави са пред България

Непосредствено пред България в класацията е Полша с 19 240 евро нетни финансови активи на човек.

По-нагоре са Китай с 20 810 евро, Хърватия с 22 710 евро, Унгария с 28 050 евро, Гърция с 28 970 евро и Чехия с 39 130 евро.

След България се нареждат Словакия с 11 390 евро, Румъния с 10 710 евро, Русия с 10 410 евро и Турция с 4570 евро.

На върха са САЩ с 296 950 евро нетни финансови активи на човек, следвани от Швейцария с 275 980 евро и Дания със 197 510 евро. Германия е на 12-о място с 91 780 евро.

БНБ: Спестяванията на домакинствата нараснаха с 19,3% за година

Световното финансово богатство достига нов рекорд

Глобалните финансови активи на домакинствата са нараснали с 8,6% през 2025 г. до рекордните 268,4 трилиона евро.

Според Allianz основната част от увеличението идва от поскъпването на активите на финансовите пазари. Около 4 от всеки 5 евро ново финансово богатство са резултат именно от движението на пазарите, докато новите спестявания в световен мащаб намаляват с 5,4% до 4,1 трилиона евро.

Редактор: Маргарита Костадинова
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