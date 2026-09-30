Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол

Т ежка катастрофа е станала на пътя Айтос - Дългопол при разклона за Зетьово, трима души са загинали.
Сигналът за ПТП е подаден малко след 13:00 ч.
Инцидентът е станал на изхода на Айтос в посока Провадия.
До трагедията се стига след челен сблъсък между Хюндай и камион-влекач Скания, управляван от 35-годишен мъж от Добрич.
В лекия автомобил са пътували двама мъже и една жена, които са загинали на място. Водач на автомобила бил 23-годишен мъж, а неговите спътници - 26-годишна жена и 22-годишният ѝ брат, и тримата от София.
Водачът е тестван да употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Впоследствие на шофьора е взета и кръв за допълнителни изследвания.
Предстои извършването на оглед на местопроизшествието.
Пътната отсечка бе затворена.
По случая е образувано досъдебно производство.