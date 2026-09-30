България

Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол

По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 53 минути / 30 септември 2026, 14:26
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол
Източник: iStock Photos

Т ежка катастрофа е станала на пътя Айтос - Дългопол при разклона за Зетьово, трима души са загинали.

Сигналът за ПТП е подаден малко след 13:00 ч.

Инцидентът е станал на изхода на Айтос в посока Провадия.

До трагедията се стига след челен сблъсък между Хюндай и камион-влекач Скания, управляван от 35-годишен мъж от Добрич. 

В лекия автомобил са пътували двама мъже и една жена, които са загинали на място. Водач на автомобила бил 23-годишен мъж, а неговите спътници - 26-годишна жена и 22-годишният ѝ брат, и тримата от София.

Водачът е тестван да употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Впоследствие на шофьора е взета и кръв за допълнителни изследвания.

Предстои извършването на оглед на местопроизшествието.

Пътната отсечка бе затворена.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС/ Фокус     
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