Свят

Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие

За първи път от Студената война насам Русия ни заплашва по този начин

Николай Киров Николай Киров

30 септември 2026, 16:13
Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие
Източник: AP/БТА

Р усия предупреди НАТО, че е готова да прибегне до ядрено оръжие, ако Алиансът се опита да изолира Калининград – руски ексклав, граничещ с Балтийско море.

В документ, изпратен до НАТО и видян от "Ройтерс", Москва обвинява Алианса в следване на „опасен и безразсъден курс“, който крие „висок риск от избухване на пряк въоръжен конфликт“.

В документа се посочва, че това включва възможността за „руски удари по центрове за вземане на решения в страните членки на Алианса още в самото начало“.

"Русия ще бъде готова да използва целия арсенал от сили и способности, с които разполага, включително ядрено оръжие, за да защити територията си, в случай че държавите от НАТО предприемат какъвто и да е опит за изолиране на Калининградска област от останалата част на страната", се казва в дипломатическата нота.

Предупреждението подчертава сериозната загриженост на Москва за нарастваща заплаха от страна на НАТО за Калининград – силно милитаризирана руска територия, разположена между Полша и Литва.

В писмен отговор, видян от "Ройтерс", НАТО посочва, че е отбранителен съюз, ангажиран с противодействието на заплахи срещу своите членове от всички посоки.

"Нито едно от ученията или действията на НАТО не представлява заплаха за територията на Руската федерация. Призоваваме Руската федерация да прекрати непредизвиканата си пълномащабна инвазия в Украйна. Настоятелно призоваваме Руската федерация да се въздържа от все по-безразсъдно поведение спрямо съюзниците и да преустанови безотговорната си ядрена реторика", заявяват от НАТО.

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Николай Соков, живеещ във Виена експерт по ядрени въпроси и бивш руски дипломат, цитиран от "Ройтерс", заяви, че за западните страни става все по-трудно да продължават да засилват подкрепата си за Украйна, без това да доведе до пряка конфронтация с Москва. Според него руското предупреждение може да е сигнал, че привържениците на твърдия курс печелят влияние в Москва за това как да се отговори на действията на Запада – включително доставките на оръжие за Украйна, новите санкции срещу Русия, спирането на руски кораби, както и честите военни учения и разузнавателни полети близо до Калининград.

"Руснаците очакват още действия, включително блокада на Балтийско море – нещо, което според европейските сметки е под прага на войната, но за тях това би означавало открит конфликт. Виждам риск от взаимна грешна преценка", посочва Соков.

Той отбелязва, че Русия и Европа се движат по курс към сблъсък, което изисква предпазливост и премереност и от двете страни. Вместо това европейците оказват "натиск по целия фронт", а Русия отправя сериозно предупреждение, че това крие големи рискове, смята Соков.

Освен предупреждението, руските посолства в поне три европейски държави публикуваха през последните три дни изявления, в които обвиняват НАТО в ескалация на напрежението чрез военни учения и сценарии за агресия, включващи Калининград.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи тези действия като дипломатически напомняния към "горещите глави в Европа".

Междувременно много от европейските правителства обвиняват Москва в засилване на "хибридната война" срещу ЕС чрез действия като саботажи и палежи. Русия отрича и отхвърля многократните твърдения на западни политици, че се подготвя за евентуално военно нападение срещу страна от НАТО.

Дипломат от НАТО коментира пред "Ройтерс": "Бих казал, че руското писмо е поредният опит на Русия да сплаши европейците и че отговорът на НАТО е твърд и разумен. Той потвърждава, че няма да се откажем от подкрепата си за Украйна."

Високопоставен представител на европейските отбранителни структури заяви пред "Ройтерс": "За първи път от Студената война насам Русия ни заплашва по този начин. Така че ситуацията е сериозна".

Редактор: Николай Киров
Източник: Reuters    
Русия НАТО Калининград ядрено оръжие
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