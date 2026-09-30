България пое още 2,25 млрд. евро дълг, общо 6,5 млрд. евро от началото на годината

България емитира облигации за общо 2,25 млрд. евро на международните капиталови пазари. Това е второто излизане на страната на външните пазари през тази година.

При операцията Министерството на финансите е преотворило три съществуващи емисии еврооблигации с падеж през 2031, 2034 и 2044 г.

Обемът им е увеличен съответно с 1 млрд. евро, 750 млн. евро и 500 млн. евро.

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Инвеститорите са поискали облигации за над 5,5 млрд. евро

Интересът към емисията е бил значително по-голям от предложените 2,25 млрд. евро.

Съвкупният обем на поръчките е надхвърлил 5,5 млрд. евро, включително 265 млн. евро интерес от съвместните водещи мениджъри.

Това е позволило първоначално предложеният спред да бъде намален с 20 базисни пункта при облигациите с падеж през 2031 и 2034 г. и с 15 базисни пункта при тези с падеж през 2044 г.

Окончателният спред над осреднения лихвен суап е 60 базисни пункта за книжата с падеж през 2031 г., 95 базисни пункта за тези с падеж през 2034 г. и 160 базисни пункта за емисията с падеж през 2044 г.

България пласира дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари

Доходността стига до 5,325%

Постигнатата доходност е различна според срока на облигациите.

При емисията с падеж през 2031 г. тя е 4,235%, при тази с падеж през 2034 г. е 4,608%, а при най-дългосрочните книжа с падеж през 2044 г. достига 5,325%.

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С други думи, колкото по-дълъг е срокът, за който държавата заема средствата, толкова по-висока е доходността, която инвеститорите получават.

Новият дълг от началото на годината вече е 6,5 млрд. евро

След последната операция общият размер на новопоетия държавен дълг от началото на 2026 г. достига 6,5 млрд. евро.

От тази сума 4,75 млрд. евро са набрани на международните капиталови пазари, а 1,755 млрд. евро са емитирани на вътрешния пазар.

През юли България набра 2,5 млрд. евро при първото си излизане на международните пазари за тази година.

Колко още дълг може да бъде поет

Според Закона за държавния бюджет максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро.

В този лимит влиза и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия.

Очаква се общият държавен дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, което се равнява на 30,1% от БВП.