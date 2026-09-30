Отвлякоха ли легендата? Сър Ранулф Файнс се завърна у дома след тайни премествания

С ър Ранулф Файнс вече се е върнал да живее в отдалечената си ферма в Шропшър, след като се засилиха спекулациите, че е прекарал повече от година в различни старчески домове под фалшиви имена, пише днес английското изндание The Independent.

Няколко приятели и роднини на известния изследовател изразиха загриженост за състоянието му, след като стана ясно, че той не е виждан публично от две години. 82-годишният Файнс беше диагностициран с болестта на Паркинсон през 2019 г., като съпругата му Луиз Милингтън-Коутс изпълнява ролята на единствен негов пълномощник по въпросите на здравето и благосъстоянието.

През последните седмици тя беше обвинена, че го изолира от приятелите и семейството му, че го мести в различни бази в Лондон, Чешър и Уелс под псевдоними и че отказва да разкрие информация за местонахождението му.

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Собственикът на уелския старчески дом потърси съвет от Инспектората по социални грижи в Уелс (Care Inspectorate Wales), след като се обезпокои от ограниченията върху свободата му. Регулаторът заяви, че като се има предвид, че той не е в състояние да даде съгласие за грижите за себе си, намира се под непрекъснат надзор и контрол и няма свободата да напусне, тези мерки представляват лишаване от свобода.

От полицията в Чешър заявиха, че са запознати с опасенията относно сър Ранулф и са уверени, че той живее в подходящи условия с подходящи грижи.

Оттам добавиха, че няма „непосредствени опасения за неговата безопасност“.

Вестник „Таймс“ съобщи, че се смята, че сър Ранулф се е върнал в дома си в Шропшър, като изданието посочва, че разполага с видеокадри, показващи как изследователят се разхожда с проходилка около имота.

Неговият доведен син Аликзандър Милингтън-Коутс потвърди, че на кадрите се вижда двойката, но заяви, че не е възможно да се установи кога са били заснети.

В момента на алеята са паркирани няколко автомобила, а „Дейли Мейл“ съобщава, че наскоро са били инсталирани две сглобяеми постройки, за които се твърди, че са предназначени за сър Ранулф и неговия болногледач.

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Една от съседките разказа, че г-жа Милингтън-Коутс преди това е влизала в градината ѝ и я е молила да изгаси огън, обяснявайки, че съпругът ѝ има Паркинсон.

„Тя каза: „Знаете ли, че съпругът ми има Паркинсон?“ и обясни, че прозорците им трябва да са отворени и димът не е добър за него“, сподели съседката.

Кралят е сред онези, на които според информациите е било блокирано правото да се информират за състоянието на своя дългогодишен приятел. Известни приятели на сър Ранълф, сред които Беър Гриллс, Бен Фогъл, Джоана Лъмли, Джон Симпсън и Монти Дон, говориха открито за ситуацията през последните седмици, като се засилват призивите за разследване на състоянието му както от полицията, така и от Службата на държавния настойник (Office of the Public Guardian).

По време на престоя му в KYN Hurlingham в Западен Лондон през юли миналата година, той е бил посетен от бившата си балдъза Арабела Пепър и братовчед му, актьора Джоузеф Файнс, след като те успели да проследят местонахождението му.

Малко след това той е бил преместен и приятелите му не са успели да установят контакт с него.