Свят

Нападение в училище в Словакия, убита е учителка, има и ранени

При атаката в района на Чадца са пострадали още жена и дете, което е транспортирано до болница с медицински хеликоптер

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 13:43
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У чителка загина, а друга жена и дете бяха ранени при нападение в училище в Северна Словакия. Инцидентът е станал в начално училище в селището Сташков, в района на град Чадца, съобщават местните власти и спешните служби.

По първоначални данни нападението е извършено от ученик с остър предмет, предава AP.

61-годишната учителка е получила тежки наранявания и е починала на място. При нападението са пострадали още дете и 44-годишна жена. Детето е било транспортирано до болница с медицински хеликоптер, като според местни медии състоянието му е критично. Ранената жена също е получила медицинска помощ и е откарана в болница.

  • Спешна операция на място

След подаването на сигнала към училището са изпратени два екипа на спешна помощ и два спасителни хеликоптера. Пострадалите са транспортирани до лечебни заведения за оказване на необходимата медицинска помощ.

Полицията е отцепила района, а властите са започнали разследване. По информация на полицията ситуацията е била овладяна и към момента не е имало непосредствена опасност за останалите ученици и служители в района.

  • Разследват мотивите

Все още не са изяснени всички обстоятелства около нападението, включително мотивът за действията на ученика. Полицията продължава да работи по случая, като се изяснява и точната последователност на случилото се.

Инцидентът привлече вниманието на словашките власти. На място са пристигнали министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок и министърът на образованието Томаш Друкер. Президентът Петер Пелегрини и премиерът Роберт Фицо са изразили съболезнования към близките на загиналата учителка.

Засега властите не са обявили официално какво е довело до нападението и дали ученикът е бил задържан. Разследването продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP    
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