Тръмп прекръсти изкуствения интелект: „AI“ вече е „SI“ - какво знаем за новата заповед

Тръмп подписа указ федералните агенции да заменят „AI“ и „изкуствен интелект“ със „Super Intelligence“ (SI) в официални документи.

Експерти предупреждават, че „свръхинтелигентност“ има по-тясно технологично значение и промяната може да не се наложи извън администрацията.

Указът идва след среща на Тръмп с водещи технологични ръководители, а администрацията представи и новия AI портал America.gov.

President Trump confirms for another time, at the press outside of the West Wing 🇺🇸



"We changed the name officially to SI, instead of AI. Well, you know what that means? Super intelligent."

pic.twitter.com/q5oRjVZtyP — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) September 29, 2026

Президентът Доналд Тръмп подписа във вторник указ, с който нарежда на федералните агенции да спрат да използват термините „изкуствен интелект“ и „AI“ в официалните си съобщения, политически документи и кореспонденция, като ги заменят с „Super Intelligence“ („свръхинтелигентност“) и „SI“.

Миналата седмица пред Общото събрание на ООН Тръмп заяви, че планира „официално“ да промени името на AI, като обясни, че сегашното наименование кара технологията да изглежда „фалшива“ и че правителствените документи на САЩ ще започнат да използват израза „свръхинтелигентност“.

„Използването на думата „изкуствен“ кара интелигентността да изглежда фалшива, звучи фалшиво, а тя не е фалшива. Всъщност е невероятна“, каза Тръмп.

Президентът направи анкета сред последователите си в Truth Social, за да разбере дали предпочитат термина „super intelligence“ („свръхинтелигентност“) или „superior intelligence“ („превъзходна интелигентност“), преди да се спре на съкращението SI. Повече от 50 000 души са отговорили, като 65% са заявили, че предпочитат „super intelligence“.

В указа се посочва, че „терминологията, използвана от федералното правителство, трябва да отразява трансформиращите способности на тези технологии и неограничените възможности, които те създават за американския народ. Съответно терминът „свръхинтелигентност“ по-подходящо улавя обещанието, потенциала и бързо развиващите се способности на тези технологии“.

Указът се отнася до документи, които не са установени със закон, в рамките на изпълнителната власт, което оставя неясно дали ще бъдат засегнати законите и имената на агенции, в които вече присъства „AI“.

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Какво трябва да знаем

Експерти заявиха пред Newsweek , че е малко вероятно преименуването да се наложи, освен ако не бъде възприето от лидерите в технологичната индустрия.

„Проблемът е, че терминът „свръхинтелигентност“ има много конкретно значение в технологичния свят: „всеки интелект, който значително надхвърля когнитивните способности на хората практически във всички области, които ни интересуват“, заяви пред Newsweek Жан-Пиер Дюбе, професор по маркетинг в Чикагския университет.

„Изглежда малко вероятно преименуването да се наложи, освен ако технологичните лидери не възприемат термина. Макар мнозина да спорят колко скоро AI ще надмине човешкия интелект, изглежда преждевременно да се използва новият термин „свръхинтелигентност“. Това объркване около марката изглежда е основна причина терминът да не бъде възприет скоро“, добави той.

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Тръмп събира технологични директори

Тръмп подписа указа в същия ден, в който заедно с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън беше домакин на среща с няколко лидери на технологичната индустрия, сред които основателят на Amazon Джеф Безос, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, съоснователят на OpenAI Грег Брокман, главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела и главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск.

Те обсъдиха нарастващите опасения, свързани с изкуствения интелект. Наскоро Бил Гейтс предупреди, че технологията може да стане достатъчно мощна, „за да предизвика събития, които, знаете, да доведат до смъртта на един милиард души“.

Във вторник Тръмп също така стартира America.gov, който администрацията определи като нов портал, задвижван от AI, предназначен да улесни взаимодействието на американците с правителството. Интерфейсът, подобен на чатбот, позволява на потребителите да задават въпроси за правителствени програми, социални придобивки и услуги.