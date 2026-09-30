Свят

Тръмп прекръсти изкуствения интелект: „AI“ вече е „SI“ - какво знаем за новата заповед

Указ на Доналд Тръмп въвежда „Super Intelligence“ като нов термин

30 септември 2026, 14:55
Тръмп прекръсти изкуствения интелект: „AI“ вече е „SI“ - какво знаем за новата заповед
Източник: БТА
  • Тръмп подписа указ федералните агенции да заменят „AI“ и „изкуствен интелект“ със „Super Intelligence“ (SI) в официални документи.
  • Експерти предупреждават, че „свръхинтелигентност“ има по-тясно технологично значение и промяната може да не се наложи извън администрацията.
  • Указът идва след среща на Тръмп с водещи технологични ръководители, а администрацията представи и новия AI портал America.gov.

Президентът Доналд Тръмп подписа във вторник указ, с който нарежда на федералните агенции да спрат да използват термините „изкуствен интелект“ и „AI“ в официалните си съобщения, политически документи и кореспонденция, като ги заменят с „Super Intelligence“ („свръхинтелигентност“) и „SI“.

Миналата седмица пред Общото събрание на ООН Тръмп заяви, че планира „официално“ да промени името на AI, като обясни, че сегашното наименование кара технологията да изглежда „фалшива“ и че правителствените документи на САЩ ще започнат да използват израза „свръхинтелигентност“.

„Използването на думата „изкуствен“ кара интелигентността да изглежда фалшива, звучи фалшиво, а тя не е фалшива. Всъщност е невероятна“, каза Тръмп.

Президентът направи анкета сред последователите си в Truth Social, за да разбере дали предпочитат термина „super intelligence“ („свръхинтелигентност“) или „superior intelligence“ („превъзходна интелигентност“), преди да се спре на съкращението SI. Повече от 50 000 души са отговорили, като 65% са заявили, че предпочитат „super intelligence“.

В указа се посочва, че „терминологията, използвана от федералното правителство, трябва да отразява трансформиращите способности на тези технологии и неограничените възможности, които те създават за американския народ. Съответно терминът „свръхинтелигентност“ по-подходящо улавя обещанието, потенциала и бързо развиващите се способности на тези технологии“.

Указът се отнася до документи, които не са установени със закон, в рамките на изпълнителната власт, което оставя неясно дали ще бъдат засегнати законите и имената на агенции, в които вече присъства „AI“.

„Супер интелектът“ на Доналд Тръмп: ИИ получи ново име, а САЩ – нов правопис

  • Какво трябва да знаем

Експерти заявиха пред Newsweek, че е малко вероятно преименуването да се наложи, освен ако не бъде възприето от лидерите в технологичната индустрия.

„Проблемът е, че терминът „свръхинтелигентност“ има много конкретно значение в технологичния свят: „всеки интелект, който значително надхвърля когнитивните способности на хората практически във всички области, които ни интересуват“, заяви пред Newsweek Жан-Пиер Дюбе, професор по маркетинг в Чикагския университет.

„Изглежда малко вероятно преименуването да се наложи, освен ако технологичните лидери не възприемат термина. Макар мнозина да спорят колко скоро AI ще надмине човешкия интелект, изглежда преждевременно да се използва новият термин „свръхинтелигентност“. Това объркване около марката изглежда е основна причина терминът да не бъде възприет скоро“, добави той. 

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

  • Тръмп събира технологични директори

Тръмп подписа указа в същия ден, в който заедно с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън беше домакин на среща с няколко лидери на технологичната индустрия, сред които основателят на Amazon Джеф Безос, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, съоснователят на OpenAI Грег Брокман, главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела и главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск.

Те обсъдиха нарастващите опасения, свързани с изкуствения интелект. Наскоро Бил Гейтс предупреди, че технологията може да стане достатъчно мощна, „за да предизвика събития, които, знаете, да доведат до смъртта на един милиард души“.

Във вторник Тръмп също така стартира America.gov, който администрацията определи като нов портал, задвижван от AI, предназначен да улесни взаимодействието на американците с правителството. Интерфейсът, подобен на чатбот, позволява на потребителите да задават въпроси за правителствени програми, социални придобивки и услуги.

Източник: newsweek    
Доналд Тръмп Изкуствен интелект Свръхинтелигентност SI Указ Преименуване на ИИ Технологична индустрия Правителство на САЩ Федерални агенции America.gov
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори?

Радев: Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори?

Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие

Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие

Български банки с 1,4 млрд. евро печалба за осем месеца

Български банки с 1,4 млрд. евро печалба за осем месеца

„Суперинтелектът“ на Доналд Тръмп: ИИ получи ново име, а САЩ – нов правопис

„Суперинтелектът“ на Доналд Тръмп: ИИ получи ново име, а САЩ – нов правопис

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Новият флагман на Audi дебютира у нас

Новият флагман на Audi дебютира у нас

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 1 ден
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 1 ден
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Телефоните - новите цигари: Заведения започнаха война срещу екраните по време на вечеря

Любопитно Преди 17 минути

Световна тенденция завладява заведенията в САЩ и Европа. Ресторанти и барове заключват смартфоните на клиентите си или предлагат безплатно вино, за да върнат живия разговор на масата

Сър Ранулф Файнс през 2022 г.

Отвлякоха ли легендата? Сър Ранулф Файнс се завърна у дома след тайни премествания

Свят Преди 42 минути

Вестник „Таймс“ съобщи, че се смята, че сър Ранулф се е върнал в дома си в Шропшър, като изданието посочва, че разполага с видеокадри, показващи как изследователят се разхожда с проходилка около имота

Кой беше Илиян Филипов: Бизнесът, „Ботев“ и конфликтите

Кой беше Илиян Филипов: Бизнесът, „Ботев“ и конфликтите

България Преди 1 час

Филипов не се въздържаше от публични критики, когато смяташе, че интересите на бизнеса му или на ФК „Ботев“ са засегнати

Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Парите ни Преди 1 час

Инвеститорите чакат новите данни за инфлацията, които могат да дадат посока за следващото решение на Федералния резерв

,

Запознайте се с котараците Гари и Шаги, които влезоха в историята на медицината

Любопитно Преди 1 час

Необичайно дългите крака на двамата братя отведоха учените до феноменален медицински прецедент. За първи път рядкото генетично заболяване бе потвърдено при домашни любимци

Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“

Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“

Любопитно Преди 1 час

43-годишната актриса, която очаква третото си дете, демонстрира безупречен стил в рокля тип „русалка“ на Prabal Gurung. Психологическият трилър по романа на Колийн Хувър е петият филмов проект за звездата през бляскавата за нея 2026 година

<p>Разкрития за трагедията край Айтос: Брат, сестра и техен приятел са загиналите в катастрофа с камион</p>

Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол

България Преди 2 часа

По първоначална информация са се ударили лек автомобил и бетоновоз

КЗП завежда иск срещу частни градини и училища за нечестни клаузи

КЗП завежда иск срещу частни градини и училища за нечестни клаузи

Парите ни Преди 2 часа

Проверени са 25 дружества, а сред нарушенията са невръщане на депозити, повишаване на такси и автоматично подновяване на договори

ДБ сезира НАП за имоти и средства, свързвани с Борислав Сарафов

ДБ сезира НАП за имоти и средства, свързвани с Борислав Сарафов

България Преди 2 часа

Божидар Божанов заяви, че сигналът е основан на медийни публикации и твърдения за имущество и доходи на бившия и.ф. главен прокурор и неговото семейство

Проект „Леден червей“: Как САЩ скриха 600 ядрени ракети под ледниците на Арктика

Проект „Леден червей“: Как САЩ скриха 600 ядрени ракети под ледниците на Арктика

Любопитно Преди 2 часа

Под паравана на научна станция, армията на САЩ копае гигантски тунели в Гренландия през 1959 г. Неумолимото движение на ледовете обаче проваля най-дръзкия ядрен план от Студената война

Убийството на Илиян Филипов влезе в НС: Искат изслушване на ръководството на МВР

Убийството на Илиян Филипов влезе в НС: Искат изслушване на ръководството на МВР

България Преди 2 часа

Депутатите поставиха въпроси за възможните мотиви и разследването, прокуратурата засега работи по всички версии

Горивата поевтиняват, но пропан-бутанът остава без очаквания спад

Горивата поевтиняват, но пропан-бутанът остава без очаквания спад

Парите ни Преди 2 часа

Цената на петрола падна под 100 долара за барел, но по-скъпият пропан-бутан за октомври може да заличи очакваното намаление с около 10 евроцента

Мерилин Монро

Неизвестната история на Чарлз Стенли Гифорд - бащата на Мерилин Монро, който се отрече от нея

Любопитно Преди 3 часа

ДНК тест окончателно потвърди самоличността на биологичния баща на Мерилин Монро - Чарлз Стенли Гифорд. Въпреки че холивудската легенда прави редица опити да се свърже с него през целия си живот, той я отблъсква до самия си край

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Проект „Йода“: Франция се готви за войната, която никой не очакваше

Свят Преди 3 часа

Франция разработва „Йода“ – авангардна програма, ръководена от новосъздаденото Френско космическо командване (Commandement de l'espace, или CDE). Първите два спътника тип „страж-патрул“ са планирани за изстрелване до 2030 г.

Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Мицотакис обяви четири мерки заради скъпите горива и кризата

Свят Преди 3 часа

Гърция увеличава субсидията за дизела, въвежда възможност за до 120 вноски и ще поддържа цената на петрола за отопление под 1,75 евро

<p>Премиерът Радев назначи нов&nbsp;зам.-министър на младежта и спорта</p>

Мария Цветкова е новият зам.-министър на младежта и спорта

България Преди 3 часа

Тя заема мястото на Юлия Тодорова, която беше назначена на поста през май

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Близнаци леопарди в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg

Какво остава, когато пуснеш: Един филм за любовта, себеоткриването и избора да избереш себе си

Edna.bg

Едно писмо от сърце: Майчината нежност и творческият път на София Копола в „Създаването на Мария Антоанета“

Edna.bg

Опит за терористична атака? Пилот намушкал капитана и опитал да разбие самолет над Йордания

Nova.bg

Застреляха бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов

Nova.bg