Телефоните - новите цигари: Заведения започнаха война срещу екраните по време на вечеря

Ц игареният дим отдавна изчезна от салоните на ресторантите, но собствениците на заведения днес се борят с ново и още по-масово явление - клиенти, вторачени в екраните на телефоните си. Смартфоните се превърнаха в „новите цигари“ на масата, а заведенията по целия свят предприемат драстични мерки, за да върнат живия контакт между хората.

Заключени смартфони и безплатно вино

В коктейл бара Antagonist в Шарлът, Северна Каролина, всеки гост получава специален калъф, в който телефонът му се заключва при влизане. Целта? "Да върнем онази малка част от човешката свързаност, която всички чувстваме, че сме загубили заради технологиите", обяснява управителят Адам Хорнър.

В нюйоркския ресторант Eulalie правилото за забрана на смартфони е написано директно на менюто. Съсобственичката Тина Вон споделя, че клиентите всъщност приветстват мярката: „Хората си търсят извинение. Нямат търпение някой да им каже: „Спокойно, остави го настрана!“

Други заведения залагат на стимули, вместо на строги забрани:

Безплатна бутилка вино: В ресторанта AI Condominio във Верона, Италия, гостите получават безплатно вино, ако предадат телефоните си преди вечерята.

Безплатен сладолед: Веригата Chick-fil-A предлага специални кутии за съхранение на екраните за семейства, които се награждават с безплатен десерт.

Стикери върху камерата: Барът Spy Bar в Лондон лепи лепенки върху камерите на телефоните, за да запази атмосферата.

Проблемът с лошото поведение на масата

Експертите по ресторантьорство подчертават, че проблемът не е просто в губенето на време. Непрекъснатото снимане със светкавица, силното говорене по телефона и снимането на видеоклипове пречат на обслужването и нарушават спокойствието на останалите гости. Освен това храната и напитките често изстиват или губят качеството си, докато клиентите намерят перфектния ъгъл за снимка в TikTok или Instagram.

Прекаляват ли ресторантите?

Не всички в бранша обаче подкрепят твърдите мерки. Рейчъл Баркли, бивш управител на Columbia Tower Club, смята, че заключването на устройствата е прекалено: „Заключващият се калъф е пълната противоположност на гостоприемството. Прекомерната употреба на смартфони е обществен проблем, а не проблем на ресторантите“.

Според много миксолози и шеф-готвачи компромисният вариант е доброволен - обособяване на „зони без екрани“ или малка изненада от кухнята за онези, които решат да вечерят без телефон, вместо да се създават неловки ситуации с пълни забрани.