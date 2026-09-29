САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната

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САЩ и Иран са подновили дипломатическите усилия за прекратяване на седеммесечната война, като представители на двете страни са разговаряли чрез международни посредници. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Доха ще предаде на Вашингтон предложенията на Техеран за прекратяване на конфликта.

Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран санкционни облекчения или размразяване на средства в замяна на отстъпки по ядрената програма. Това стана след публикация на „Аксиос“, според която подобен вариант е бил обсъждан.

Ормузкият проток остава ключов елемент от преговорите. Арагчи каза, че Иран е информирал САЩ за условията на върховния лидер за повторното отваряне на протока. Междувременно Тръмп заяви, че войната ще приключи „много скоро“ и че след победа на САЩ цените на горивата ще спаднат.

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Представители на САЩ и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на седеммесечната война.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа Тръмп в платформата си „Трут Соушъл“, след като по-рано „Аксиос“ съобщи, че президентът е готов да предостави облекчения срещу ядрени отстъпки.

Междувременно външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, съобщи, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната със САЩ, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха.

Министърът допълни, че Иран е информирал САЩ и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности.

„Ако американците твърдят, че се стремят към споразумение или мирно решение, ние вече сме представили такова решение“, заяви Арагчи.

"Катарците се надяват това да стане до утре (вторник, местно време)“, добави той.

Източник, близък до иранския преговорен екип в Ню Йорк, заяви пред иранската новинарска агенция ИРНА вчера, че Арагчи, който се намира в Ню Йорк и участва в годишната сесия на Общото събрание на ООН, ще се срещне по-късно днес с катарския посредник.

Иран ясно е предал своите позиции и условия на американската страна чрез посредничеството на Катар миналия вторник.

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Припомняме, че във вторник Тръмп заяви пред репортери, че представители на САЩ са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че САЩ ще я спечелят „много скоро“.

„Ще спечелим. Ако ме питате ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо“, заяви Тръмп в Овалния кабинет.

Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като САЩ спечелят войната.