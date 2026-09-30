Ще обезщетят ли клиенти, извънредна проверка в „Топлофикация София“

В тора седмица продължава извънредната проверка на КЕВР в „Топлофикация София“ заради многобройните аварии и продължителните прекъсвания на топлоподаването в столични квартали.

Проверката започна на 21 септември след сигнали от граждани, информация в медиите и сигнал от омбудсмана за аварии в източните райони на София, при които възстановяването на топлоснабдяването е продължило повече от нормативно определените 48 часа, посочват от КЕВР.

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

Регулаторът проверява дали дружеството е спазило условията на издадените му лицензи, Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове и общите условия за продажба на топлинна енергия. Екипът извършва проверки както по документи, така и на място.

КЕВР е изискала от „Топлофикация София“ пълна информация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването - причините за тях, датата и часа на възникване, продължителността им и данни от работните дневници. Дружеството трябва да представи и анализ на причините за забавеното възстановяване на топлоснабдяването във всеки отделен случай.

Отделно внимание е отделено на възможността засегнатите потребители да бъдат компенсирани. „Топлофикация София“ трябва да посочи какви са нормативните основания за начисляване на компенсации при прекъснато топлоснабдяване. След приключването на проверката КЕВР ще изготви констативен протокол и доклад, които ще бъдат разгледани от комисията. При установени нарушения могат да бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното

Това не е първата извънредна проверка на дружеството за годината. При предишната, извършена заради аварийни спирания на топлоподаването, КЕВР задължи „Топлофикация София“ да изплати неустойки на 6197 клиенти, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа. Решението от 17 април 2026 г. засегна потребители в „Люлин-6“, „Младост-3“, „Дианабад“ и „Полигона“.

За всеки от клиентите дружеството трябваше да изчисли индивидуална неустойка според количеството недоставена топлинна енергия за периода след изтичането на 48-ия час от аварията.