Още жертви в тежка катастрофа край Гурково

Д вама души загинаха при тежка катастрофа, станала днес на изхода на Гурково.

Заради инцидента временно е ограничено движението по път II-55 през Прохода на Републиката.

За леките автомобили е въведен обходен маршрут по път I-6 Гурково – Мъглиж – Казанлък, след което по път I-5 през прохода Шипка. Тежкотоварните автомобили до 12 тона изчакват при Гурково.

Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да следват указанията на пътните органи.

Припомняме, че по-рано днес при друга тежка катастрофа на пътя Айтос – Дългопол, при разклона за Зетьово, загинаха трима души. Фаталният удар е бил между лек автомобил и бетоновоз.

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

Заради инцидента движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут Ябълчево – Просеник – Оризаре – Тънково – Слънчев бряг – Бургас, а в посока Сливен – през Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен.