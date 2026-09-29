Свят

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 септември 2026, 09:30
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З релищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратерът отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб разтопена магма. 

Геоложката служба на САЩ (USGS) запази нивото на тревога за Килауеа на „Оранжево/Наблюдение“. Експертите уточняват, че „Епизод 55“, което означава „потенциално мащабно изригване на лава във формата на фонтани“, остава възможен на фона на продължаващото изригване, пише NOVA

Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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