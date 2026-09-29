Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

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З релищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратерът отново показа засилена активност, изливайки ярък червен стълб разтопена магма.

Геоложката служба на САЩ (USGS) запази нивото на тревога за Килауеа на „Оранжево/Наблюдение“. Експертите уточняват, че „Епизод 55“, което означава „потенциално мащабно изригване на лава във формата на фонтани“, остава възможен на фона на продължаващото изригване, пише NOVA.

Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и остава един от най-активните кратери в света.