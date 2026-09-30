Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал оставка

Н ачалникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие.

Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната след запитване.

Към момента причините за решението на адмирал Ефтимов не са съобщени.

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Адмирал Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г., след като преминава през над четири десетилетия военна служба във Военноморските сили, Министерството на отбраната и структурите на НАТО. Владее английски и руски език.

Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието му, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".

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През декември 2023 г. Министерският съвет предложи мандатът му да бъде продължен, считано от 31 март 2024 г.

През юли тази година Ефтимов заяви, че България остава ангажирана със съюзническите си задължения и регионалните отбранителни планове на НАТО, а на 19 септември Министерството на отбраната публикува негово изказване за необходимостта от баланс между бързото въвеждане на иновации и поддържането на оперативната съвместимост.