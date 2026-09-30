Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Златото е напът да приключи месеца със спад от над 5%, след като очакванията за ново повишаване на лихвите в САЩ охладиха интереса към благородния метал.

Спот цената на златото остана почти без промяна около 4182 долара за тройунция, а американските фючърси поскъпнаха с около 1% до близо 4210 долара. Данните са към следобедните часове. Reuters също отчита месечен спад от над 5% на фона на променящите се очаквания за политиката на Федералния резерв.

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Лихвите отново натискат златото

Основният натиск идва от очакванията, че Федералният резерв може да продължи с повишаването на лихвените проценти.

По-високите лихви обикновено намаляват привлекателността на златото, защото металът не носи лихва или друг текущ доход. При по-висока доходност по облигациите и други лихвоносни активи част от инвеститорите пренасочват средствата си към тях.

В понеделник златото поевтиня с близо 4% до 4110,55 долара за тройунция, след като поскъпването на петрола засили опасенията за инфлацията и очакванията за по-строга политика на Фед.

Очакванията за октомври се промениха

Пазарните нагласи обаче се успокоиха след изказване на президента на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс.

Той заяви, че вероятно ще бъде необходимо само още едно повишение на лихвите до края на годината, за да се върне инфлацията към целта от 2%, като според него няма необходимост от прибързано решение.

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След думите му очакванията за повишение още на заседанието през октомври отслабнаха.

Според инструмента FedWatch на CME пазарите оценяват вероятността за увеличение на лихвите през октомври на около 45%, докато вероятността за повишение през декември е около 89%.

Доларът също влияе върху цената

Американската валута леко отслабва, но остава напът да приключи месеца с поскъпване.

Движението на долара е важно за златото, защото благородният метал се търгува основно в американска валута. Когато доларът поскъпва, златото става по-скъпо за купувачите, които използват други валути, и това може да ограничи търсенето.

Пазарите чакат данните за инфлацията

Следващият важен ориентир за инвеститорите е индексът на цените на личните потребителски разходи PCE в САЩ. Това е един от показателите за инфлацията, които Федералният резерв следи внимателно при решенията си за лихвените проценти.

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Данните могат да променят очакванията дали следващото повишение ще бъде още през октомври или Фед ще изчака до края на годината. Затова движението на златото в краткосрочен план остава силно зависимо от новите данни за инфлацията и от сигналите на американската централна банка.