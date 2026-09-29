Наводнения, евакуации и прекъсвания на тока: Ураганът „Поло“ удари Мексико с ветрове до 175 км/ч

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У раганът „Поло“ достигна сушата в мексиканския щат Долна Калифорния Сур, като донесе силни ветрове, проливни валежи и наводнения по тихоокеанското крайбрежие. Максималната скорост на ветровете около бурята е достигнала около 175 км/ч, съобщават американският Национален център по ураганите (NHC) и агенция Франс прес.

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Стихията е навлязла на сушата в района южно от Лас Баранкас, в слабо населен участък на полуострова. По-рано NHC предупреждаваше за опасни за живота ветрове, внезапни наводнения и свлачища в Долна Калифорния Сур и Сонора.

Наводнения и прекъсвания на електрозахранването

В Пуерто Сан Карлос, малко рибарско пристанище в Долна Калифорния Сур, морската вода е преминала през части от защитните съоръжения и е заляла улици, съобщава AFP.

В района е било прекъснато и електрозахранването, а силният вятър е причинил допълнителни щети. Мексиканските власти са призовали жителите да се евакуират или да потърсят убежище в подготвените временни центрове. Военнослужещи са обикаляли домовете в Пуерто Сан Карлос, за да предупреждават хората за опасността.

Властите са затворили плажове и са преустановили морските дейности в засегнатите райони. Подготвени са и временни убежища за хората, живеещи в зоните по траекторията на урагана.

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„Поло“ отслабна значително

Ураганът беше много по-силен при развитието си над Тихия океан. На 22 септември „Поло“ достигна категория 5, с максимални устойчиви ветрове около 270 км/ч, според данните на NHC. Впоследствие стихията постепенно отслабна, докато се приближаваше към мексиканското крайбрежие.

На 28 септември NHC определяше „Поло“ като ураган от категория 3 с максимални устойчиви ветрове около 185 км/ч и предупреждаваше за животозастрашаващи условия в Долна Калифорния Сур и Сонора.

При достигането на сушата скоростта на ветровете вече е била около 175 км/ч.

Опасност от ново навлизане на сушата

След преминаването през полуострова се очаква системата да продължи към северозападната част на континентално Мексико.

NHC прогнозираше още преди първото навлизане на сушата, че „Поло“ може да достигне южната част на Сонора като ураган. Очакваха се проливни валежи, внезапни наводнения и свлачища, особено в планинските райони.

В някои райони на Долна Калифорния Сур прогнозите сочеха между 15 и 30 сантиметра дъжд, като на отделни места количествата можеха да бъдат и по-големи. Това създава риск от внезапни наводнения и свлачища.

Опасни морски вълни и разкъсващи течения също застрашават части от тихоокеанското крайбрежие на Мексико.

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„Поло“ и феноменът „Ел Ниньо“

Сезонът на ураганите в източната част на Тихия океан е необичайно активен, като метеоролозите свързват условията с много силния феномен „Ел Ниньо“.

Той се характеризира с периодично затопляне на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан и може да промени атмосферната циркулация и условията за развитие на тропически циклони.

Именно „Поло“ се превърна в един от най-мощните урагани в региона през настоящия сезон. Бурята достигна категория 5, преди да отслабне значително при приближаването си към мексиканския бряг.

Мексиканските власти продължават да предупреждават населението да следи официалните съобщения и да избягва крайбрежните райони и местата с риск от наводнения и свлачища.