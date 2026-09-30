Предупрежденията преди 7 октомври заплашват предизборната кампания на Нетаняху

Wall Street Journal твърди, че Нетаняху е получил предупреждение от Египет дни преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.; той отрича.

Твърденията се превърнаха във важна тема преди изборите на 27 октомври, като политическите му съперници настояват за отговорност за пропуските в сигурността.

Дали предупрежденията са могли да предотвратят атаката остава неясно, а спорът продължава да разделя израелското общество и политическия дебат.

Спорът около твърденията, че Бенямин Нетаняху е получил предварителни предупреждения за водените от „Хамас“ атаки от 7 октомври 2023 г., продължава да преследва израелския премиер в навечерието на оспорваните избори, насрочени за 27 октомври.

Последният удар по Нетаняху дойде в неделя, след като публикация на Wall Street Journal съобщи, че той е бил предупреден за нападението от египетския ръководител на разузнаването Абас Камел. Според информацията Камел се е обадил на премиера само дни преди атаката, като така е потвърдил предишни предупреждения от септември 2023 г., когато се твърди, че е пътувал до Израел, за да предупреди лично представители на службите за сигурност, че „Хамас“ планира нападение.

Новината за предупрежденията на Камел идва след публикации в израелски и американски медии по-рано този месец, според които Нетаняху е бил предупреден от президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян (MBZ) през седмицата преди нападението, че тогавашният лидер на „Хамас“ в Газа Яхия Синуар планира атака.

Нетаняху категорично отрича да е получавал каквото и да било предупреждение за нападение и е завел дела заради тези твърдения.

Нито Камел, нито египетското правителство са коментирали публикациите. Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че не коментира медийни публикации или спекулации относно разговори между правителствени ръководители.

Нетаняху се опита да прехвърли вината за това, че не е бил предупреден за нападението, върху бившия ръководител на израелската служба за вътрешна сигурност Ронен Бар. В понеделник Бар обяви, че ще съди премиера, с когото отдавна е в политически конфликт, за клевета.

Проучванията показват, че събитията около атаките от 7 октомври, при които в Израел бяха убити 1139 души, както и въпросите за отговорността за пропуските в сигурността, предхождащи нападението, остават важни теми за избирателите преди предстоящите парламентарни избори. Продължаващото медийно отразяване също така държи травмата от нападението в центъра на обществения дебат повече от три години след като Израел започна войната си в Газа, при която бяха убити над 74 000 палестинци.

„Знаем, че началникът на египетското разузнаване е пътувал до Израел на 26 септември и е предупредил Израел за нападение от „Хамас“, заяви Арон Брегман, израелски анализатор по въпросите на сигурността и старши преподавател в King’s College London. „Знаем също, че подобни послания са дошли и от MBZ.“

„Защо са били пренебрегнати? Това е магията на онова, което наричаме „концепция“, каза той, имайки предвид ha-conceptzia – еврейския термин за основните допускания, върху които често се основават решенията на израелската сигурност.

„И Израел, не само Нетаняху, вярваше в концепцията, че „Хамас“ е възпиран и че всичко, което иска, е да принуди Израел малко да облекчи натиска и блокадата върху Газа.“

Israel Election Roiled By Fresh Allegations Netanyahu Knew About Oct. 7 Attack #PolitiZoom https://t.co/TcQ4UmtmZy — #TuckFrump (@realTuckFrumper) September 30, 2026

Нетаняху отрече да е бил предупреждаван от ОАЕ преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври

Утвърдената политика

Двамата основни съперници на Нетаняху в надпреварата за премиерския пост се възползваха от твърденията за отправените предупреждения.

Бившият премиер Нафтали Бенет, лидер на алианса „Беяхад“ („Заедно“), заяви, че ако твърденията бъдат доказани, Нетаняху „не може да продължи да изпълнява длъжността си и още една минута“.

Бившият началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот, чиято партия „Яшар“ изпреварва „Ликуд“ на Нетаняху в социологическите проучвания с минимална разлика, заяви: „Нетаняху получи десетки предупреждения за 7 октомври и пренебрегна всички. Той е негоден.“

Изглежда, че публикациите не са оказали значително влияние върху предизборните проучвания. Въпреки това последните разкрития в The Wall Street Journal вероятно са обезпокоили хората от кампанията на Нетаняху, които вече са вложили значително време и усилия в опровергаването на първата серия публикации, според които той е бил предупреден от лидера на ОАЕ, заяви пред Al Jazeera базираната в Лондон израелска академичка и медиен анализатор Аяла Паниевски.

„Въпреки това социологическите проучвания са доста стабилни от години. Не бих очаквала значителна част от избирателите на Нетаняху да се откажат от него заради това. Това обаче може да се отрази на избирателната активност и ентусиазма сред неговия електорат, което би могло да има значение, тъй като проучванията изглежда показват сравнително оспорвана надпревара“, каза тя.

Анализатори предполагат, че част от обяснението се крие в дългогодишното представяне от „Ликуд“ и Нетаняху на самите тях като политически аутсайдери, атакувани от враждебен политически истаблишмънт. Този разказ може да направи привържениците им по-склонни да приемат отричанията на премиера и критиките му към службите за сигурност и други институции.

„Мисля, че всички очакваха публикациите за това, че Нетаняху е получил предупреждения да се превърнат в знакова история – нещо достатъчно сериозно, за да навреди действително на Нетаняху“, заяви израелският политически анализатор Нимрод Флашенберг.

„Но опроверженията на Нетаняху и заплахите му да заведе дела дадоха на неговите привърженици нещо, за което да се хванат. Сега те могат просто да отхвърлят публикациите като фалшиви, както настоява и опозицията. Политиката около това наистина се е вкоренила дълбоко“, каза Флашенберг.

Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?

Години на репресии

Анализаторите обаче предупреждават, че остава неясно дали предприемането на действия по някое от предупрежденията в крайна сметка би предотвратило нападение с мащаба на 7 октомври. Те посочват и по-широкия контекст в Газа, където години на израелски ограничения и военни действия, широко осъждани от правозащитни организации, ООН и редица държави, са допринесли за дълбоко недоволство и повишен риск от насилие.

„Стратегическите изненади не могат да бъдат предотвратени“, продължи Брегман.

„Един решен противник в крайна сметка ще ви причини свой 7 октомври. Можете да го отложите. Временно да го предотвратите, но не можете да го спрете. Следващият 7 октомври за Израел ще дойде от Западния бряг. Не сега, а в бъдеще. Може би след пет, 10 или 30 години, но това е неизбежно“, каза той.