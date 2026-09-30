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Дългоочаквано завръщане: Чарли Шийн и баща му Мартин се събират за нов комедиен сериал

Чарли Шийн се завръща към комедийните сериали пред жива публика след 15 години. Заедно с баща си Мартин Шийн той ще оглави новия ситком „Happy Jack“ по AMC

30 септември 2026, 15:27
Дългоочаквано завръщане: Чарли Шийн и баща му Мартин се събират за нов комедиен сериал
Източник: Getty

Г олямото завръщане на Чарли Шийн в телевизионната комедия вече е факт. 15 години след скандалното му уволнение от „Двама мъже и половина“ (Two and a Half Men), емблематичният актьор отново ще застане пред жива публика на снимачната площадка. Този път той обединява сили със своя баща - холивудската легенда Мартин Шийн, за новия ситком „Happy Jack“ („Щастливият Джак“), The Hollywood Reporter.

Проектът е подтен от кабелния гигант AMC и стрийминг платформата AMC+ и представлява исторически ход за мрежата, известна с драматични хитове като Walking Dead и Breaking Bad, тъй като това е първият ѝ опит в жанра на класическата мултикамерна комедия с публика.

Тандем от изпитани майстори на хумора

Зад създаването на сериала стоят познати имена от телевизионната индустрия. Шоуранъри са Джим Патерсън и Мат Рос - сценаристи и продуценти с богат опит от хитовете „Двама мъже и половина“ и „The Ranch“ на Netflix. Към тях се присъединяват и продуцентите Ерик и Ким Таненбаум, работели по оригиналния ситком с Чарли Шийн.

Очаква се снимките да започнат в началото на следващата година в студиата на Warner Bros. в Бърбанк - на същата емблематична сцена, където е заснеман легендарният сериал „Приятели“. Премиерата на „Happy Jack“ е планирана за 2027 г.

Сюжетът: Алкохол, семейни кризи и неочаквани обрати

Чарли Шийн влиза в ролята на Джак Чеймбърс - мъж, изградил печеливш бизнес около марка алкохол, носеща неговото собствено име. Животът му обаче се преобръща, когато по-малката му дъщеря се завръща у дома с шокираща вест: тя възнамерява да се омъжи за мъж, който е на същата възраст като баща ѝ.

Изведнъж Джак е принуден да избира: дали да продължи да гледа единствено собствения си комфорт, или най-после да поеме отговорност и да стане истинска част от живота на двете си дъщери. Мартин Шийн ще изиграе бащата на героя на Чарли - екранен тандем, който двамата вече успешно демонстрираха в сериала Anger Management („Управление на гнева“) и филма Wall Street („Уолстрийт“).

Нова страница за Чарли Шийн

Новината за „Happy Jack“ е ясен знак за пълното професионално възраждане на Чарли Шийн. През 2011 г. кариерата му претърпя тежък срив след публични скандали, борба със зависимости и конфликт със създателя на „Двама мъже и половина“ Чък Лори.

През последните години Шийн публично сподели, че е водещ напълно трезвен начин на живот, а неотдавна изглади отношенията си с Чък Лори, появявайки се в епизодична роля в неговия комедиен сериал Bookie. Новият проект по AMC поставя Чарли Шийн обратно в главната роля, в праймтайма и точно там, където публиката свикна да го вижда - в центъра на семейните комедии.

Източник: The Hollywood Reporter    
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