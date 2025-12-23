Арестуваха Грета Тунберг по време на протест в Лондон

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Л ондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на демонстрация в подкрепа на пропалестински затворници, обявили гладна стачка, предаде АФП.

Арестът на Тунберг я превръща в най-известната публична личност, задържана от полицията, откакто правителството забрани групата „Действие за Палестина“ по силата на антитерористичното законодателство.

„Грета Тунберг беше арестувана по Закона за тероризма по време на протеста „Затворници за Палестина“, съобщиха от едноименната организация.

Лондонската полиция задържа 522 души на пропалестински протест

Тунберг е държала плакат с надпис: „Подкрепям затворниците от „Действие за Палестина“. Противопоставям се на геноцида“.

22-годишната активистка беше сред стотиците хора, които през октомври се включиха във флотилия, опитала се да пробие израелската блокада на Газа.

Полицията в Лондон съобщи, че нейни служители са арестували трима души по подозрение за нанасяне на криминални щети на сграда във финансовия квартал на британската столица.

Според полицията арестите са извършени, след като „чукoве и червена боя са били използвани за повреждане на сграда“.

Британското правителство забрани „Действие за Палестина“ през юли, след като активисти проникнаха във военновъздушна база и нанесоха щети, оценени на приблизително 7 милиона британски лири.

Някои от осемте задържани, които са обявили гладна стачка, са обвинени във връзка с този инцидент.

Групата, чиито членове са на възраст между 20 и 31 години, е изправена пред съдебни процеси, свързани с прониквания или криминални щети, извършени от „Действие за Палестина“.

Те са в гладна стачка в знак на протест срещу начина, по който са третирани, и настояват да бъдат освободени под гаранция.

Запитан по темата в парламента миналата седмица, министър-председателят Киър Стармър заяви, че се спазват „правилата и процедурите“.

Според поддръжниците на задържаните, двама от протестиращите са започнали гладните си стачки в началото на ноември, а през следващите седмици към тях са се присъединили и други.

Лондонската полиция задържа 200 души на пропалестински протест

Забраната прави членството в „Действие за Палестина“ или оказването на подкрепа за организацията тежко криминално престъпление, наказуемо с до 14 години лишаване от свобода и е довела до най-малко 2 300 ареста на демонстранти.

По данни на лондонската столична полиция към края на ноември, до момента 254 от над 2 000 арестувани са били обвинени в по-леко нарушение, за което се предвижда наказание до шест месеца затвор.