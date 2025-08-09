Лондонската полиция задържа 200 души на пропалестински протест

П олицията в Лондон арестува най-малко 200 души в събота, подкрепящи групата „Действие в Палестина“.

Това стана в последния и най-голям протест, откакто правителството забрани групата миналия месец съгласно законите за борба с тероризма.

Лондонската полиция обяви, че очаква да извърши още арести на демонстранти на Площада на парламента.

Пропалестински активисти проникнаха и повредиха военни самолети във Великобритания

Правителството забрани групата дни след като няколко от нейните активисти нахлуха във военновъздушна база в Южна Англия, причинявайки щети на два самолета за около 7 милиона паунда.

Британското министерство на вътрешните работи повтори преди протестите в събота, че членовете на групата са заподозрени и в други „сериозни нападения“, включващи „насилие, значителни наранявания и значими криминални щети“.