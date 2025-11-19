Любопитно

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Торнтън беше женен за Джоли от 2000 до 2003 г.

19 ноември 2025, 11:26
Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли
Източник: Getty Images

Б или Боб Торнтън хвърля повече светлина върху причините, поради които той и Анджелина Джоли в крайна сметка са прекратили брака си.

70-годишната звезда наскоро говори за шестте си брака в интервю за Rolling Stone.

Торнтън е с шестата си съпруга Кони Англанд вече повече от 20 години – двамата се венчават през 2014 г. – и имат дъщеря Бела, която днес е на 21. Актьорът е баща и на още три деца.

„И така“, споделя той пред изданието, „намерих правилното място. Другите пъти, когато се жених, бяха просто, сякаш една вечер си прекалил с пиенето и някой е казал: ‘Трябва да се оженим.’ И ти си казвал: ‘Да, добре.’ Винаги го казвам на хората — поне се опитвах.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Торнтън беше женен за Джоли, петата му съпруга, от 2000 до 2003 г. Пред Rolling Stone той признава, че „са си прекарали страхотно заедно“.

„Това беше един от най-великите моменти в живота ми“, казва актьорът. „Тя и аз все още сме много, много близки приятели. И това беше моментът, който се превърна в наистина цивилизована раздяла. Просто се разделихме, защото начинът ни на живот беше толкова различен.“

По думите му общественото внимание към връзката им тогава е било „доста странно“.

„Когато се запознахме, аз бях по-известният“, обяснява той. „А после, когато се събрахме, по някаква причина хората и медиите се интересуват много от звездни двойки — това изглежда е много популярно нещо. Така че беше странно. Не можехме да отидем никъде. Искам да кажа, можехме, но, разбира се, имаше моменти, когато казвахме неща, които се превръщаха в кратки фрази или нещо подобно.“

Embed from Getty Images

Преди брака си с Торнтън, Джоли беше омъжена за Джони Лий Милър, а по-късно — за Брад Пит, с когото имат шест деца.

През февруари 2025 г., докато размишляваше върху кариерата си на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, носителката на „Оскар“ сподели, че остава в добри отношения с бившия си съпруг Милър, на 53 години. Повод беше разговор за общия им филм от 1995 г. Hackers.

„Току-що говорих с него. Обичам това — виждам бившия си съпруг с 2000 души“, пошегува се Джоли пред участниците във фестивала.

„Невероятно. Толкова е хубаво да го видя. Всъщност“, продължи тя, „Смешно е — аз всъщност не гледам собствените си филми и затова [не] мисля, че съм го гледала от премиерата насам. Но имам прекрасни отношения с Джони и ние с него имаме синове на една и съща възраст, и съм толкова щастлива.“

Източник: people.com    
Били Боб Торнтън Анджелина Джоли Развод Брак Звездни двойки Интервю Личен живот Кони Англанд
Последвайте ни

По темата

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Радев: Вместо закони, този парламент създава скандали и отвращение

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 4 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 5 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 5 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

ExxonMobil и Adnoc се включват в надпреварата за активите на "Лукойл

Свят Преди 9 минути

Все повече големи компании проявяват интерес към международните активи на санкционирания руски петролен гигант

<p>Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Коцев и Барбутов</p>

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

България Преди 12 минути

НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната

НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната

България Преди 21 минути

Промените предвиждаха да се увеличи с две години пределната възраст за пенсиониране в армията

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

Кирил Петков пред съда за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - ключово заседание днес

България Преди 27 минути

Процесът срещу Петков тръгва заради обвинения, че като премиер е разпоредил незаконни арести и действия на полицията без правно основание

Снимката е илюстративна

Робот с ИИ „отвлече“ други роботи, защото „работели извънредно“

Свят Преди 32 минути

<p>ЕК предлага &quot;военен Шенген&quot;</p>

ЕК предлага "военен Шенген" с 3 дни за одобрение на транзит на войски

Свят Преди 33 минути

Планът предвижда нова система за бързо реагиране, основана на механизма за гражданска защита на ЕС, която позволява на държавите да получат бърза помощ

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Ариана Гранде обяви последно турне, оттегля се от музиката

Любопитно Преди 36 минути

Звездаа отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

72-годишен варненец задържан с фентанил и кокаин за над 10 000 лева

България Преди 36 минути

Подозрения за нова наркодейност въпреки условната присъда – полицията откри фентанил, кокаин и големи суми пари в дома му

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Свят Преди 38 минути

Не са получавани сведения за паднали части от дрон на румънска територия

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

Свят Преди 54 минути

Междувременно експлозии проехтяха в украинските градове Лвов и Тернопол

<p>Осъдиха мъж&nbsp;за интимни отношения със 7-годишно дете</p>

Земеделец от Пловдивско 4 години имал интимна връзка с малолетно момиче, осъдиха го

България Преди 58 минути

Отношенията им започнали, когато детето било 7-годишно

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

След 13-годишно прекъсване: Турция назначи посланик в Сирия

Свят Преди 1 час

Анкара и Дамаск прекъснаха дипломатическите си отношения по време на управлението на Башар Асад

Владимир Путин

Фенове въздишат: Путин показва мускули в календара за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Календарът е описан като колекция от впечатляващи портрети, улавящи властното присъствие на Путин

<p>3 милиона&nbsp;българи са под заплаха заради нови правила за наем на земя</p>

Нови правила за наем на земя поставят 3 милиона българи под заплаха

България Преди 1 час

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

<p>Скандал във ФБР: Директорът прати SWAT да пази приятелката му</p>

Скандал във ФБР: Директорът назначи елитен SWAT екип да охранява приятелката му

Свят Преди 1 час

"Това е явна злоупотреба с позиция и неправомерно използване на държавни ресурси“

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Ботев Пд показа изкуственото слънце на "Колежа"

Gong.bg

Гледайте Фулъм - Съндърланд ексклузивно в Gong.bg тази събота

Gong.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg