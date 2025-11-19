Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Б или Боб Торнтън хвърля повече светлина върху причините, поради които той и Анджелина Джоли в крайна сметка са прекратили брака си.

70-годишната звезда наскоро говори за шестте си брака в интервю за Rolling Stone.

Торнтън е с шестата си съпруга Кони Англанд вече повече от 20 години – двамата се венчават през 2014 г. – и имат дъщеря Бела, която днес е на 21. Актьорът е баща и на още три деца.

„И така“, споделя той пред изданието, „намерих правилното място. Другите пъти, когато се жених, бяха просто, сякаш една вечер си прекалил с пиенето и някой е казал: ‘Трябва да се оженим.’ И ти си казвал: ‘Да, добре.’ Винаги го казвам на хората — поне се опитвах.“

Торнтън беше женен за Джоли, петата му съпруга, от 2000 до 2003 г. Пред Rolling Stone той признава, че „са си прекарали страхотно заедно“.

„Това беше един от най-великите моменти в живота ми“, казва актьорът. „Тя и аз все още сме много, много близки приятели. И това беше моментът, който се превърна в наистина цивилизована раздяла. Просто се разделихме, защото начинът ни на живот беше толкова различен.“

По думите му общественото внимание към връзката им тогава е било „доста странно“.

„Когато се запознахме, аз бях по-известният“, обяснява той. „А после, когато се събрахме, по някаква причина хората и медиите се интересуват много от звездни двойки — това изглежда е много популярно нещо. Така че беше странно. Не можехме да отидем никъде. Искам да кажа, можехме, но, разбира се, имаше моменти, когато казвахме неща, които се превръщаха в кратки фрази или нещо подобно.“

Преди брака си с Торнтън, Джоли беше омъжена за Джони Лий Милър, а по-късно — за Брад Пит, с когото имат шест деца.

През февруари 2025 г., докато размишляваше върху кариерата си на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, носителката на „Оскар“ сподели, че остава в добри отношения с бившия си съпруг Милър, на 53 години. Повод беше разговор за общия им филм от 1995 г. Hackers.

„Току-що говорих с него. Обичам това — виждам бившия си съпруг с 2000 души“, пошегува се Джоли пред участниците във фестивала.

„Невероятно. Толкова е хубаво да го видя. Всъщност“, продължи тя, „Смешно е — аз всъщност не гледам собствените си филми и затова [не] мисля, че съм го гледала от премиерата насам. Но имам прекрасни отношения с Джони и ние с него имаме синове на една и съща възраст, и съм толкова щастлива.“