Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Актрисата се появи в стилен кремав костюм и червено червило за ролята си в новия филм „Anxious People“

5 септември 2025, 12:29
Анджелина Джоли   
Източник: Getty Images

А ктрисата Анджелина Джоли показа драматична промяна във външния си вид за новия си филм „Anxious People“, като се появи с къса руса боб прическа, пише Page Six.

Джоли беше заснета на снимачната площадка в Лондон в четвъртък, облечена в стилен кремав костюм. Използва ярко червено червило и червен лак за нокти, които подчертават впечатляващата ѝ визия.

50-годишната актриса се появи между сцените заедно с най-големия си син Маддокс, на 24 години, който беше облечен с худи на Black Flag и шапка.

В „Anxious People“ Джоли играе инвестиционен банкер на име Зара. Филмът е адаптация на шведския роман от 2019 г. със същото име на Фредрик Бакман. В ролите са още Ейми Лу Ууд и Джейсън Сийгъл.

Сюжетът проследява група непознати, които стават заложници на неуспешен банков обир по време на отворен ден в къща за продажба.

Докато Джоли е в Лондон за работа, е възможно да остане там за постоянно.

През август източници съобщиха, че тя подготвя продажбата на имота на известния режисьор Сесил Б. ДеМил в Лос Анджелис, закупен за 24,5 милиона долара през 2017 г. Според същите източници Джоли планира да се премести в чужбина веднага щом близнаците ѝ, Нокс и Вивиан, навършат 18 години следващата година.

„Тя разглежда няколко възможности в чужбина. Ще бъде много щастлива, когато може да напусне Лос Анджелис“, казва източникът.

През 2021 г. Джоли сподели, че се е преместила в историческия дом, за да улесни споразумението за родителските права с бившия си съпруг Брад Пит.

Освен Маддокс, Нокс и Вивиан, Джоли и Пит имат още три деца: Пакс, 21 г., Захара, 20 г., и Шайло, 19 г. Връзката на Пит с децата се счита за напрегната след бурния им развод.

