Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

А нджелина Джоли отново използва световната си известност, за да прави добро. Актрисата и активистка, отдавна превърнала се в символ на хуманитарните каузи, често посещава конфликтни зони и защитава правата на цивилни, деца и бежанци.

Последното ѝ посещение в обсадения украински град Херсон тази седмица е поредното доказателство за нейната отдаденост. Бившият член на градския съвет Виталий Богданов съобщи за визитата ѝ във Facebook на 5 ноември, публикувайки снимки, на които Джоли е облечена в бронежилетка.

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки. Джоли се е срещнала и с представители на регионалната военна администрация, които са ѝ връчили възпоменателна монета „Херсон“ в знак на признание за хуманитарните ѝ усилия, съобщава Kyiv Post.

Посещението на 50-годишната носителка на „Оскар“ идва в изключително опасен момент – районът остава подложен на редовен обстрел след началото на руската инвазия.

According to local media, Angelina Jolie was seen visiting medical facilities in Kherson, where she met with Ukrainian children. Such visits are deeply meaningful — it's vital for Ukrainians to feel the support of world-famous figures who stand with Ukraine. Thank you, Angelina.

Анджелина Джоли – гласът на хуманността

Джоли често се появява на места, където цивилни живеят в ужаса на войната, и последователно защитава украинския народ. През 2022 г. тя написа в Instagram:

„Като много от вас, аз се моля за хората в Украйна... Моят фокус е да се направи всичко възможно, за да се гарантира защитата и основните човешки права на разселените лица.“

За звездата от „Солт“ присъствието ѝ на терен е част от мисията да работи директно с пострадалите общности. По време на изненадващо посещение в Лвов през 2022 г. тя каза, че е „смирена да стане свидетел на устойчивостта, смелостта и достойнството на украинския народ пред лицето на ужаса и травмата на война, която не са избрали“, припомня ITV.

Когато по-късно същата година обяви, че се оттегля от поста си във Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), Джоли обясни решението си така:

„След 20 години работа в системата на ООН чувствам, че е време да продължа по различен път – като се ангажирам директно с бежанци и местни организации,“ цитира EuroNews.

Анджеліна Джолі в Херсоні



А ви що? pic.twitter.com/I3VxyYH6Us — ᛭ Іван ᛭ (@FayneZP) November 5, 2025

Дългогодишна мисия сред най-уязвимите

Историята на Джоли като хуманитарен посланик е дълбока и последователна. По време на службата си във ВКБООН – първо като посланик на добра воля, а после като специален пратеник – тя никога не е избягвала най-трудните мисии.

Актрисата е пътувала до Ирак, Бангладеш, Ливан, Афганистан, Демократична република Конго и Пакистан – само част от местата, където е била, за да помогне на бежанци и пострадали от война.

American actor and UN Goodwill Ambassador Angelina Jolie visited Kherson and Mykolaiv with the Legacy of War Foundation, meeting doctors, families, and volunteers living under constant drone and shelling threats.



1/2 pic.twitter.com/vc3sCAoTIO — UNITED24 Media (@United24media) November 6, 2025

По отношение на глобалната бежанска криза Джоли винаги е говорила открито и с дълбоко съчувствие. През 2015 г., по време на отбелязването на Световния ден на бежанците заедно със сирийски бежанци в Турция, тя каза:

„Тук сме по проста причина: този регион е в епицентъра на глобална криза. Близо 60 милиона души са разселени от домовете си,“ припомня UNHCR.

А през 2020 г. пред Vogue India тя заяви: „Виждам всички хора като равни. Виждам малтретирането и страданието и не мога да стоя безучастно. По целия свят хората бягат от газови атаки, изнасилвания, осакатяване на женски гениталии, побои, преследване и убийства. Те не бягат, за да подобрят живота си – бягат, защото не могат да оцелеят по друг начин.“