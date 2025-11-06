Любопитно

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки

6 ноември 2025, 12:30
Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка
Източник: Getty Images

А нджелина Джоли отново използва световната си известност, за да прави добро. Актрисата и активистка, отдавна превърнала се в символ на хуманитарните каузи, често посещава конфликтни зони и защитава правата на цивилни, деца и бежанци.

Последното ѝ посещение в обсадения украински град Херсон тази седмица е поредното доказателство за нейната отдаденост. Бившият член на градския съвет Виталий Богданов съобщи за визитата ѝ във Facebook на 5 ноември, публикувайки снимки, на които Джоли е облечена в бронежилетка.

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки. Джоли се е срещнала и с представители на регионалната военна администрация, които са ѝ връчили възпоменателна монета „Херсон“ в знак на признание за хуманитарните ѝ усилия, съобщава Kyiv Post.

Посещението на 50-годишната носителка на „Оскар“ идва в изключително опасен момент – районът остава подложен на редовен обстрел след началото на руската инвазия.

  • Анджелина Джоли – гласът на хуманността

Джоли често се появява на места, където цивилни живеят в ужаса на войната, и последователно защитава украинския народ. През 2022 г. тя написа в Instagram:

„Като много от вас, аз се моля за хората в Украйна... Моят фокус е да се направи всичко възможно, за да се гарантира защитата и основните човешки права на разселените лица.“

За звездата от „Солт“ присъствието ѝ на терен е част от мисията да работи директно с пострадалите общности. По време на изненадващо посещение в Лвов през 2022 г. тя каза, че е „смирена да стане свидетел на устойчивостта, смелостта и достойнството на украинския народ пред лицето на ужаса и травмата на война, която не са избрали“, припомня ITV.

Когато по-късно същата година обяви, че се оттегля от поста си във Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), Джоли обясни решението си така:

„След 20 години работа в системата на ООН чувствам, че е време да продължа по различен път – като се ангажирам директно с бежанци и местни организации,“ цитира EuroNews.

  • Дългогодишна мисия сред най-уязвимите

Историята на Джоли като хуманитарен посланик е дълбока и последователна. По време на службата си във ВКБООН – първо като посланик на добра воля, а после като специален пратеник – тя никога не е избягвала най-трудните мисии.

Актрисата е пътувала до Ирак, Бангладеш, Ливан, Афганистан, Демократична република Конго и Пакистан – само част от местата, където е била, за да помогне на бежанци и пострадали от война.

По отношение на глобалната бежанска криза Джоли винаги е говорила открито и с дълбоко съчувствие. През 2015 г., по време на отбелязването на Световния ден на бежанците заедно със сирийски бежанци в Турция, тя каза:

„Тук сме по проста причина: този регион е в епицентъра на глобална криза. Близо 60 милиона души са разселени от домовете си,“ припомня UNHCR.

А през 2020 г. пред Vogue India тя заяви: „Виждам всички хора като равни. Виждам малтретирането и страданието и не мога да стоя безучастно. По целия свят хората бягат от газови атаки, изнасилвания, осакатяване на женски гениталии, побои, преследване и убийства. Те не бягат, за да подобрят живота си – бягат, защото не могат да оцелеят по друг начин.“

Източник: www.hola.com    
Анджелина Джоли хуманитарна помощ Украйна Херсон война бежанци
