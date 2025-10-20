Свят

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли представи новия си филм „Couture“ в Рим на 18 октомври

20 октомври 2025, 14:03
Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб
Източник: БТА/AP

А нджелина Джоли показа огромните си татуировки на гърба на 18 октомври, когато присъства на премиерата на червения килим на новия си филм Couture в Рим, Италия, пише People.

50-годишната актриса носеше рокля без гръб с пелерина, която разкриваше впечатляващите ѝ татуировки, включително голям тигър и будистки благословии за мир, любов и благополучие.

Източник: Getty Images

За събитието, което се проведе в Auditorium Parco Della Musica, Джоли допълни визията си с черни обувки на висок ток и чорапи в същия тон.

В Couture Джоли играе ролята на майка и режисьор, която работи по филм за Парижката седмица на модата, докато преминава през развод и научава за диагнозата си рак на гърдата.

Източник: Getty Images

Работата по филма на сценариста и режисьор Алиса Уинокур беше особено лична за носителката на "Оскар", която е претърпяла превантивна двойна мастектомия през 2013 г., защото носи гена BRCA1. (Нейната майка, Маршелин Бертран, почина от рак на яйчниците и гърдата през 2007 г., а нейната леля и баба също са починали от болестта.)

Източник: БТА/AP

Джоли разказа пред Variety на Международния филмов фестивал в Торонто през септември, че знае, че участието ѝ във филма ще „разбуди много лични спомени“.

Източник: БТА/AP

„Но винаги съм смятала, че най-тежките филми имат най-любящите екипи. Има нещо утешително в това да водиш истински разговори и да споделяш истински чувства с общност“, продължи звездата.

„Беше доста лечебно по много начини, защото виждаш лицата на другите хора в екипа – един на трима има рак, а повечето хора са били в болнична стая с някой, когото са обичали. Всеки в екипа е загубил някого, когото е обичал.“

Джоли имаше още един голям моден момент, докато промотира Couture на TIFF миналия месец. Тогава тя се появи на червения килим в дълъг ансамбъл, напомнящ визията ѝ от Оскарите през 2012 г.

Тя носеше дълго кафяво двуреден палто с копчета до талията, което създаваше секси цепка до бедрото, позволявайки на крака ѝ да се покаже.

Източник: БТА/AP

Майката на шест деца е носила подобна рокля с цепка на 84-ите годишни награди "Оскар" – черна рокля Atelier Versace с драматична цепка, като позира със своя крак, а кадърът стана вирусен в интернет.

Филмът Couture все още няма обявена дата за премиера.

Гърбът на Анджелина Джоли привлече всички погледи на премиерата на Couture
33 снимки
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли Татуировки Couture филм Червен килим Премиера Рак на гърдата Мастектомия Мода Рокля без гръб Рим
Последвайте ни

По темата

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Свят Преди 17 минути

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Свят Преди 25 минути

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 1 час

Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

България Преди 1 час

От обучение на английски, до агенции, които помагат с всяка битова нужда

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Свят Преди 1 час

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

България Преди 1 час

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

България Преди 1 час

При претърсване на жилището му са иззети около 9000 евро в различни купюри и устройство за броене на пари

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

Любопитно Преди 1 час

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Свят Преди 2 часа

Прочетете повече за най-големите обири в историята - от класически грабежи до киберпрестъпления

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

Свят Преди 2 часа

В България няма приета дефиниция на "хладно оръжия"

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

България Преди 2 часа

Ако има такива, ще се наложат и административни санкции, каза още доц. Силви Кирилов

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Свят Преди 3 часа

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

България Преди 3 часа

Проектът е бил одобрен през юли 2020 г.

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Технологии Преди 3 часа

Проблемите са започнали около 10:00 часа българско време

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 3 часа

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Ясен е жребият на Александър Василев за турнира на топ 8 при юношите

Gong.bg

Ван Дайк: Допуснахме много елементарен втори гол

Gong.bg

След масовия срив в интернет: Най-популярните приложения в света възстановиха работата си

Nova.bg

Ще се радваме на „сиромашко” лято и през ноември

Nova.bg