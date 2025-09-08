Тръмп планира нов разговор с Путин

А мериканският президент Доналд Тръмп съобщи, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

US President Donald Trump said on Sunday that individual European leaders would visit the United States on Monday or Tuesday to discuss how to resolve the Russian-Ukraine war. https://t.co/TmLUEKqYMO pic.twitter.com/TMADDKGf3a — SABC News (@SABCNews) September 8, 2025

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Американският президент допълни, че „не е щастлив“ за ситуацията с войната между Русия и Украйна, след като беше запитан от репортери за масираната руска въздушна атака в нощта срещу неделя, която според украински представители е предизвикала пожар в основната сграда на правителството в Киев.

Тръмп обаче отново изрази увереност, че войната скоро ще бъде прекратена със споразумение. „Ние скоро ще се справим с руско-украинската ситуация“, каза Тръмп.