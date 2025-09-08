Свят

Тръмп планира нов разговор с Путин

Той очаква европейски лидери да посетят САЩ, за да разговарят за войната в Украйна

8 септември 2025, 07:47

А мериканският президент Доналд Тръмп съобщи, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Американският президент допълни, че „не е щастлив“ за ситуацията с войната между Русия и Украйна, след като беше запитан от репортери за масираната руска въздушна атака в нощта срещу неделя, която според украински представители е предизвикала пожар в основната сграда на правителството в Киев.

Тръмп обаче отново изрази увереност, че войната скоро ще бъде прекратена със споразумение. „Ние скоро ще се справим с руско-украинската ситуация“, каза Тръмп.

Вижте в нашата галерия: Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Последни новини

Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден

Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден

България Преди 26 минути

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 53 минути

Тя беше призната за виновна по три обвинения

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 1 час

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Любопитно Преди 1 час

Дворецът Херенкимзее е "проектът на живота" на крал Лудвиг II

<p>8 септември: Началото на 872 дни в Ада &ndash; обсадата на Ленинград</p>

8 септември: Началото на 872 дни в Ада – обсадата на Ленинград

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Технологии Преди 2 часа

Това най-сетне дава възможност и за решаването на проблема

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Любопитно Преди 11 часа

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г.

<p>Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха &bdquo;Да!&ldquo;💍</p>

Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха „Да!“💍

Любопитно Преди 11 часа

Патрик предложи брак на Аби през декември 2023 г.

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

България Преди 12 часа

Бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата, говори пред NOVA след дългогодишно мълчание

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Свят Преди 13 часа

Почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Любопитно Преди 13 часа

Кристин Кабот е подала молбата за развода на 13 август

Премиерът Желязков на официална визита в Черна гора

Премиерът Желязков на официална визита в Черна гора

България Преди 14 часа

Желязков ще се срещне с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на страната - Яков Милатович

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Любопитно Преди 15 часа

Повече яснота може да има през идните седмици, когато завещанието на Джорджо Армани бъде отворено

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Свят Преди 15 часа

За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост

<p>Язовирите&nbsp; &quot;Копринка&quot; и &quot;Жребчево&quot; пресъхват</p>

"Копринка" и "Жребчево" пресъхват, местните определят състоянието им като трагично

България Преди 16 часа

Гледките около водоемите мнозина определят като лунен пейзаж

Всичко от днес

