Свят

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба"

4 септември 2025, 09:45

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец
Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България
Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре
Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен
Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард
Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Д ипломатическите усилия около войната в Украйна са сред водещите теми в световния печат днес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу своя руски колега Владимир Путин, ако не е доволен от неговите решения относно мира в Украйна. Той, от своя страна, заяви, че ще продължи да постига целите си в Украйна с военни средства, ако не бъде прието неговото мирно споразумение, пише британският в. "Индипендънт".

"Ще видите неща да се случват", ако Вашингтон не е доволен от решенията на Москва, заяви Тръмп и подчерта, че очаква решение от своя руски колега.

Преди това Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, отбелязва британското издание.

В отговор украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че поне седем други страни - Австрия, Ватикана, Турция, Швейцария и три страни от Персийския залив - са готови да станат домакини на срещата, отбелязва британският в. "Гардиън". "Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време", подчерта той. Според него руският президент "прави съзнателно неприемливи предложения".

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Пътуване до Москва би представлявало не само символична капитулация, но и сериозен риск за безопасността на украинския президент, когото Русия се опитва да убие от самото начало на пълномащабната война, добави изданието в коментар за идеята, лансирана от Путин на пресконференция в Пекин.

Руският президент беше в Китай, където се срещна със своя колега Си Цзинпин, севернокорейския лидер Ким Чен-ун и индийския премиер Нарендра Моди. Пхенян изпрати на Москва войници и боеприпаси, а Китай и Индия купуват руски петрол, подпомагайки военновременната ѝ икономика. Има данни и че Пекин ѝ предоставя стоки с двойно предназначение, отбелязва "Гардиън", като цитира изказването на ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба", заяви тя вчера в Брюксел. Стоките с двойна употреба са компоненти и материали, които на пръв поглед изглеждат като граждански, но в крайна сметка се използват за производството на оръжия, често с пълното знание на доставчика.

Вчера Китай демонстрира сила с военен парад, отбелязва британският в. "Телеграф" и допълва, че китайският президент показа на света ядрени ракети, дронове и кучета роботи, отправяйки завоалирана заплаха към САЩ.

Свръхзвуковите китайски ракети са способни да потопяват кораби. Дроновете са способни да осигуряват подкрепа, а балистичните ракети, които могат да пренасят ядрени оръжия, са способни да достигнат територията на САЩ, подчертава в. "Ню Йорк таймс".

Парадът ознаменува и преминаването на Ким Чен-ун от разряда на изолираните световни лидери към съюзниците на Москва и Пекин, добавя британското издание "Файненшъл таймс", като отбелязва, че това беше първото му посещение в Китай. Един "исторически момент не само за управлението на Ким, но и за региона", отбелязва Джон Делури, старши сътрудник в Asia Society, описвайки го като "невероятно постижение, което говори за постоянното подценяване както на самия него, така и на неговия режим от външни наблюдатели".

Ким, който стоеше редом с Путин и Си на военния парад, представи в Пекин и дъщеря си Ким Чу-е, вероятната му наследница на поста. 

Европа е готова да предостави гаранции за сигурност на Украйна, отбелязва френският в. "Монд", като цитира изявлението на френския президент Еманюел Макрон, направено в присъствието на украинския му колега Володимир Зеленски на среща в Париж. 

След приключването на дългата подготвителна работа Европа е готова да предостави "гаранции за сигурността на Украйна и украинците в деня, в който бъде подписан мир", обяви Макрон. "Европа е готова, за първи път с такова ниво на ангажираност и интензивност", отбеляза той пред медиите в Елисейския дворец, като се позова на резултатите на среща на равнище министри на отбраната вчера следобед. Сега резултатите от тази подготвителна работа "ще бъдат одобрени на политическо ниво".

Това "ни дава солидна основа да заявим, че сме готови за стабилен и траен мир за Украйна и за европейците", подчерта Макрон, като отбеляза, че сега остава "да разберем искрена и последователна е Русия в ангажиментите си, когато предложи мир на САЩ".

Зеленски настоява за среща на четири очи с Путин, а той "странно мълчи"

Изказването му беше направено в навечерието на срещата на върха на "коалицията на желаещите", готови да предоставят на Киев гаранции за сигурност, както и преди очаквания телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова вече отхвърли идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна "под каквато и да било форма", добавя в. "Монд".

Възможните гаранции за сигурност на Украйна включват войски на терен, закупуване на оръжие, наблюдение на Черно море, отбелязва френският в. "Фигаро".

Единственият проблем с този план е, че той се основава на едно много хипотетично прекратяване на масовите боеве, добавя френското издание. Повечето членове на "коалицията на желаещите" изискват като условие за участието си и съществуването на американска "мрежа за сигурност".

Тръмп "каза през август на европейските лидери във Вашингтон, че е готов да обмисли въпроса и че е готов да работи (по него)", посочи "Фигаро", като цитира изявление на френското президентство. Въпреки че Вашингтон изключи всякакво разполагане на американски сили на терен, американската подкрепа би могла да компенсира европейските недостатъци в областта на системите за командване и контрол, разузнаването или противовъздушната отбрана, както посочи високопоставен европейски военен.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Война в Украйна Дипломатически усилия Владимир Путин Володимир Зеленски Доналд Тръмп Китай Северна Корея Мирно споразумение Гаранции за сигурност Геополитика
Последвайте ни

По темата

Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 12 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 12 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 14 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 18 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 25 минути

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

<p>Най-големият айсберг в света се разпада</p>

Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

Свят Преди 26 минути

A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г.

<p>Шофьорът от тежката катастрофа с четирима загинали край Хасково е неправоспособен</p>

МВР: Шофьорът от тежката катастрофа с четирима загинали край Хасково е неправоспособен

България Преди 43 минути

Загиналите са трима мъже и жена

Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Любопитно Преди 48 минути

Актьорът открадна шоуто на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на филмовия фестивал във Венеция в сряда

<p>Българин почина на плаж в Гърция</p>

Възрастен българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 1 час

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

България Преди 1 час

Борисов припомни, че социалистите бяха коалиционен партньор и на ПП-ДБ.

<p>Желязков и Коща се срещат в България за ключови разговори</p>

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

България Преди 1 час

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на ЕС и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

България Преди 1 час

Те ще продължат да се множат, сподели проф. Олег Асенов

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 1 час

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 2 часа

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

България Преди 2 часа

"Животното мина на около десетина метра от мен", твърди Светослав Кавдански

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Свят Преди 2 часа

42-годишната Джасвин Сангха прие вината си по пет обвинения, включително по едно за разпространение на кетамин, което е довело до смърт или тежка телесна повреда

<p>Ето кои двама велики Божии угодници почитаме днес</p>

Днес почитаме паметта на пророк Моисей и свещеномъченик Вавила

Любопитно Преди 3 часа

На 4 септември православните християни си спомнят за пророк Моисей и мъченик Вавила

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

България Преди 3 часа

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври

<p>Мъж с АТВ загина след зверски удар в гараж&nbsp;</p>

Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

България Преди 3 часа

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

България Преди 3 часа

По думите ѝ баща му живее в Германия, а майката е била наркозависима и е починала

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

На 53 по бански: Мира Добрева разбива клишета (СНИМКИ)

Edna.bg

The Guardian: Диетичните подсладители водят до стареене на мозъка

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Желязков в НС: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен

Nova.bg