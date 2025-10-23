Свят

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Русия преминава към система на „постоянна мобилизация“

23 октомври 2025, 20:26
Русия започва да мобилизира резервисти в армията
Източник: GettyImages

Р уски официални лица подготвят разпореждане за извикване на хиляди цивилни резервисти на активна военна служба – но уверяват, че тези мъже няма да бъдат изпращани да воюват в Украйна.

Заместник-началникът на руския военноморски флот, контраадмирал Владимир Цимлянски, обяви във вторник, че е издал заповед за мобилизация на бивши военнослужещи, които сега са цивилни, с цел „охрана на стратегически важни обекти“.

Кремъл отрече, че указът на Путин предвижда мобилизирането на един милион души

На пресконференция в Москва Цимлянски увери, че властите не възнамеряват да изпращат мобилизираните в Украйна, а те ще бъдат използвани за охрана и „сигурност в тила“ на територията на Руската федерация, в отговор на зачестилите украински атаки с дронове срещу руски градове.

Независими руски медии обаче отбелязаха, че според закона резервистите все пак могат да бъдат изпратени в граничните региони Курск, Белгород или Брянск, където украинските сили извършват атаки.

По данни на руски войници, включително пленници, веднъж попаднали в поделенията, мъжете често са подлагани на силен натиск да подпишат договор, с който вече законно могат да бъдат изпратени на фронта в Украйна. В някои случаи отказалите са бити, арестувани или наказвано по други начини.

Путин нареди най-голямата мобилизация от 2016 г. насам

Дори охраната на военни бази и критична инфраструктура не е безопасна – украинските сили ежедневно извършват стотици удари срещу военни и индустриални цели, включително на повече от 2000 км навътре в територията на Русия. От края на юли основен приоритет на украинските атаки са обекти от енергийния сектор и оръжейната промишленост.

На 13 октомври министърът на отбраната Андрей Белоусов обяви, че Русия преминава от два ежегодни набора на 18- и 19-годишни младежи към система на „постоянна мобилизация“, позволяваща на властите да привикват нови войници или резервисти непрекъснато.

Това прави възможно частичните и „гъвкави“ мобилизации, без официално да се разширяват наборните задължения – стъпка, която би била политически рискова за режима на Владимир Путин, който никога не е признал, че Русия води война срещу Украйна.

Белоусов заяви, че промените са нужни за укрепване на националната сигурност, без да споменава огромните руски загуби в Украйна. Според независими руски и международни наблюдатели новите мерки целят заместване на убитите и ранените войници, особено след последните девет месеца на кървави фронтални атаки с минимални резултати.

Русия губи войници за минимални териториални печалби

По оценки на независими руски организации десетки хиляди руски войници са убити, ранени или безследно изчезнали, като темпът на жертвите рязко се е увеличил през 2025 г.

Базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW) съобщи, че Кремъл се стреми да осигури нови резерви за фронта:

„Промените ще позволят на Русия да използва резервисти и в мирно време... което на практика дава възможност на Кремъл да ги включва в своята война в Украйна,“ посочват от ISW.

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

„Икономист“ изчислива, че от януари до септември 2025 г. руската армия е изгубила най-малко 100 000 войници убити, ранени, пленени или изчезнали, за да завземе едва 0,4% от украинската територия.

Според статистиката на исландския политолог Рагнар Гудмундсон Русия е претърпяла от началото на войната през февруари 2022 г. над 1,13 милиона загуби, от които близо 300 000 са убитите в бой. Само през първите девет месеца на 2025 г. руските сили са губели средно по 1000 души на денонощие, а в пикови дни и до 2000.

Рязкото покачване на загубите се дължи на усъвършенстваните украински отбранителни тактики. Въведени още през 2023 г., те включват масово използване на разузнавателни и ударни дронове, подпомагани от артилерия, които унищожават цели подразделения още преди да достигнат фронтовата линия.

Само при последните руски атаки край град Покровск между 10 и 16 октомври руските войски са загубили над 300 души и десетки бронирани машини, показват публикувани видеа.

Украинските източници потвърждават унищожаването на осем танка, над 40 бойни машини на пехотата и поне 300 убити и ранени руски военнослужещи.

Самите руски войници се опалват в Телеграм канали от тактиката „пушечно месо“ на командирите им, които ги хвърлят в безсмислени атаки срещу укрепените украински позиции.

Източник: БГНЕС    
Руска мобилизация Война в Украйна Военни загуби
Последвайте ни
Тежък инцидент с български военен парашутист

Тежък инцидент с български военен парашутист

Китай спря покупките на руски морски петрол

Китай спря покупките на руски морски петрол

Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия

Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

България Преди 3 часа

Според прокуратурата мъжът е застрелял майка си, леля си и сестра си, а след това подпалил къщата им

Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

България Преди 4 часа

Моторист е навлязъл в лентата за насрещно движение

<p>Тропическата буря &quot;Мелиса&quot; &quot;пълзи&quot; към Карибите</p>

Тропическата буря "Мелиса" се движи изключително бавно, но се очаква да прерасне в ураган

Свят Преди 5 часа

Бурята може да прерасне в ураган до петък, а през уикенда

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

България Преди 5 часа

Има спад на субективната бедност във всички възрастови групи

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Свят Преди 5 часа

Отделът за борба с тероризма в Лондон: Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като "проксита"

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Свят Преди 5 часа

Обвиняемият каза, че е бил разстроен, че майка му и жертвата са имали сексуални отношения през последните няколко дни.

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

Свят Преди 5 часа

Експерти предупреждават - за разлика от откраднатите картини, откраднатите бижута могат бързо да бъдат разглобени и са много по-трудни за възстановяване

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Любопитно Преди 5 часа

Стокхолмският синдром представлява травматична връзка, при която жертвата може да изпитва съчувствие към насилника си

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

България Преди 5 часа

Добрев: Българският парламент действа изпреварващо

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

България Преди 5 часа

Радев: Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Любопитно Преди 5 часа

Не е известно точно къде се намират правителствените пещери за сирене

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Свят Преди 5 часа

Саня Армутлиева и младата музикална звезда Елизабет ще дават ценни съвети на певицата

Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Свят Преди 6 часа

Слуховете за смъртта ѝ започнаха след пост в социалните мрежи на 27-годишната инфлуенсърка Акабабе

<p>Какво става, чистка сред най-могъщите в Китай</p>

Чистка на върха в Китайската комунистическа партия

Свят Преди 6 часа

Продължава и чистка в китайската армия

<p>Фирма превърна обира на Лувъра в реклама</p>

„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

Любопитно Преди 6 часа

Тя произвежда мобилните стълби и подемни съоръжения, които бяха използвани в Париж

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Изненадваща връзка между рак и сива коса

Любопитно Преди 6 часа

Стволовите клетки в космените фоликули реагират на увреждане на ДНК и по този начин разкрива изненадваща връзка между сивата коса и меланома

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Безусловната обич между Даян Кийтън и нейното куче

Edna.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Собствениците на Пирин спират финансирането на клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Йънг Бойс срещу Лудогорец - съставите

Gong.bg

Путин: Санкциите на САЩ са неприятелски акт, но Русия няма да се поддаде на натиск

Nova.bg

Военен пострада тежко при планирани парашутни скокове

Nova.bg