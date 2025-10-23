Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Р уски официални лица подготвят разпореждане за извикване на хиляди цивилни резервисти на активна военна служба – но уверяват, че тези мъже няма да бъдат изпращани да воюват в Украйна.

Заместник-началникът на руския военноморски флот, контраадмирал Владимир Цимлянски, обяви във вторник, че е издал заповед за мобилизация на бивши военнослужещи, които сега са цивилни, с цел „охрана на стратегически важни обекти“.

Кремъл отрече, че указът на Путин предвижда мобилизирането на един милион души

На пресконференция в Москва Цимлянски увери, че властите не възнамеряват да изпращат мобилизираните в Украйна, а те ще бъдат използвани за охрана и „сигурност в тила“ на територията на Руската федерация, в отговор на зачестилите украински атаки с дронове срещу руски градове.

Независими руски медии обаче отбелязаха, че според закона резервистите все пак могат да бъдат изпратени в граничните региони Курск, Белгород или Брянск, където украинските сили извършват атаки.

По данни на руски войници, включително пленници, веднъж попаднали в поделенията, мъжете често са подлагани на силен натиск да подпишат договор, с който вече законно могат да бъдат изпратени на фронта в Украйна. В някои случаи отказалите са бити, арестувани или наказвано по други начини.

Путин нареди най-голямата мобилизация от 2016 г. насам

Дори охраната на военни бази и критична инфраструктура не е безопасна – украинските сили ежедневно извършват стотици удари срещу военни и индустриални цели, включително на повече от 2000 км навътре в територията на Русия. От края на юли основен приоритет на украинските атаки са обекти от енергийния сектор и оръжейната промишленост.

На 13 октомври министърът на отбраната Андрей Белоусов обяви, че Русия преминава от два ежегодни набора на 18- и 19-годишни младежи към система на „постоянна мобилизация“, позволяваща на властите да привикват нови войници или резервисти непрекъснато.

Това прави възможно частичните и „гъвкави“ мобилизации, без официално да се разширяват наборните задължения – стъпка, която би била политически рискова за режима на Владимир Путин, който никога не е признал, че Русия води война срещу Украйна.

Белоусов заяви, че промените са нужни за укрепване на националната сигурност, без да споменава огромните руски загуби в Украйна. Според независими руски и международни наблюдатели новите мерки целят заместване на убитите и ранените войници, особено след последните девет месеца на кървави фронтални атаки с минимални резултати.

Русия губи войници за минимални териториални печалби

По оценки на независими руски организации десетки хиляди руски войници са убити, ранени или безследно изчезнали, като темпът на жертвите рязко се е увеличил през 2025 г.

Базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW) съобщи, че Кремъл се стреми да осигури нови резерви за фронта:

„Промените ще позволят на Русия да използва резервисти и в мирно време... което на практика дава възможност на Кремъл да ги включва в своята война в Украйна,“ посочват от ISW.

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

„Икономист“ изчислива, че от януари до септември 2025 г. руската армия е изгубила най-малко 100 000 войници убити, ранени, пленени или изчезнали, за да завземе едва 0,4% от украинската територия.

Според статистиката на исландския политолог Рагнар Гудмундсон Русия е претърпяла от началото на войната през февруари 2022 г. над 1,13 милиона загуби, от които близо 300 000 са убитите в бой. Само през първите девет месеца на 2025 г. руските сили са губели средно по 1000 души на денонощие, а в пикови дни и до 2000.

Рязкото покачване на загубите се дължи на усъвършенстваните украински отбранителни тактики. Въведени още през 2023 г., те включват масово използване на разузнавателни и ударни дронове, подпомагани от артилерия, които унищожават цели подразделения още преди да достигнат фронтовата линия.

Само при последните руски атаки край град Покровск между 10 и 16 октомври руските войски са загубили над 300 души и десетки бронирани машини, показват публикувани видеа.

Украинските източници потвърждават унищожаването на осем танка, над 40 бойни машини на пехотата и поне 300 убити и ранени руски военнослужещи.

Самите руски войници се опалват в Телеграм канали от тактиката „пушечно месо“ на командирите им, които ги хвърлят в безсмислени атаки срещу укрепените украински позиции.