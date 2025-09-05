Свят

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Постоянно се осъществяват работни контакти, посочи още той

Обновена преди 1 час / 5 септември 2025, 13:01
Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен

Евродепутати се готвят за нови вотове на недоверие срещу фон дер Лайен
CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна
Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия
Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

П одходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към дипломацията е "доста циничен", но в положителен смисъл, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. 

В интервю за руското издание "Аргументи и факти" Песков направи сравнение между позицията на Тръмп и тази на европейските държави, които според него правят всичко възможно да попречат на мирното уреждане на конфликта в Украйна.

"За разлика от тях Тръмп е много по-конструктивен. В добрия смисъл на думата той е доста циничен. Неговият подход се основава на принципа "защо да се биеш, ако може да търгуваш?" И, ръководейки се от интересите на Америка, той полага усилия да спре войните", коментира Песков.

Той добави, че Русия предпочита да разреши конфликта в Украйна чрез дипломация, а не чрез военни действия. "Ако Тръмп може да ни помогне да осъществим политическите и дипломатическите средства за това, тогава нашите интереси съвпадат, и това трябва да бъде приветствано".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска преди три седмици, а Песков заяви, че няма съмнение, че може бързо да бъде организирана нова среща при желание, тъй като работните контакти се поддържат постоянно.

Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.

След встъпването си в длъжност като президент на САЩ, Доналд Тръмп многократно изразяваше желание за диалог с руския си колега Владимир Путин.

Още през януари 2025 г., преди официалното му встъпване в длъжност, Кремъл обяви готовност за безусловна среща между двамата лидери, подчертавайки необходимостта от политическа воля от страна на Вашингтон за организирането на подобни контакти.

Тогава Москва приветства желанието на Тръмп да решава проблемите чрез диалог, въпреки че администрацията на Джо Байдън се стремеше да остави "тежко наследство" в двустранните отношения, включително с нови санкции.

С напредването на 2025 г., Тръмп продължаваше да застъпва идеята за сделка, насочена към прекратяване на конфликта в Украйна. Неговият подход беше описан като "транзакционен", със силно желание да бъде възприеман като миротворец.

През март 2025 г. анализ на Sky News посочва, че украинският президент Володимир Зеленски е променил подхода си към Тръмп, осъзнавайки необходимостта от по-широко икономическо сътрудничество със САЩ като част от гаранциите за сигурност.

Важен момент в отношенията стана срещата в Аляска, която Тръмп определи като "проучвателна". По време на тази среща, проведена през август 2025 г., Тръмп заяви намерението си да призове Путин да прекрати войната. Тогава той изрази и "разстройството" си от отказа на Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от мирно споразумение, повдигайки въпроса за евентуално бъдещо включване на украинския президент в преговори.

 

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Владимир Путин Доналд Тръмп Среща Кремъл Дмитрий Песков Русия САЩ Близко бъдеще Руско-американски отношения Работни контакти
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Трагедия в Габрово: 80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Коя е Мира Мурати: Жената, която отхвърли предложението за 1 милиард долара на Зукърбърг

Тръмп: Русия отиде при

Тръмп: Русия отиде при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
С котка на море: мисията възможна?

С котка на море: мисията възможна?

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 19 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 16 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 16 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 17 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападнаха инспектори по труда с брадва при проверка на заведение

Нападнаха инспектори по труда с брадва при проверка на заведение

България Преди 32 минути

Инспекторите по труда са установили четири лица, работещи без трудов договор

Пожар в хотел в Арбанаси

Пожар в хотел в Арбанаси

България Преди 41 минути

Причините за произшествието тепърва ще се изясняват

Йоан Матев

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 1 час

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Свят Преди 1 час

Нападателят е бил прострелян от полицията

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

България Преди 2 часа

Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

Свят Преди 2 часа

"Това, което направих, беше да сграбча китката ѝ, дръпнах цялото ѝ тяло и я блъснах в страничния отворен прозорец. Тя крещеше като луда"

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Мерц изрази притеснение: Европа зависи от САЩ за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите му Европа не защитава интересите си адекватно

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

България Преди 2 часа

Ще участват и Ансамбъл „Мездра“, както и група за Стари градски песни "Мездрея"

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Свят Преди 2 часа

Споменаването на Турция в някои медийни репортажи за заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания

<p>Kакво ще бъде времето на&nbsp;първия учебен ден</p>

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

България Преди 2 часа

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата

<p>Михайлов: Военен завод &quot;Терем &ndash; Хан Крум&quot; има потенциал, но искат да го фалират</p>

Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има потенциал, но искат да го фалират

България Преди 3 часа

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 3 часа

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 3 часа

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Разкриха от какво е починал паранормален изследовател след среща с Анабел</p>

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Свят Преди 3 часа

Дан Ривера почина на 13 юли, един ден след събитие с участието на прочутата кукла

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

България Преди 3 часа

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Киев забранява УПЦ, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва</p>

Киев забранява Украинската православна църква, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва

Свят Преди 3 часа

УПЦ обяви през през 2022 г., че е независима от Москва и започна да предприема значими стъпки, за да подчертае това разделение

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

От Бъкингам съобщиха: Почина най-възрастният член на кралското семейство

Edna.bg

6 знака, че имате здравословен проблем, които устните разкриват

Edna.bg

Нова порция уволнения в ЦСКА?

Gong.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Един от задържаните за побой на полицейски шеф от Русе – израснал без родители

Nova.bg

Пожар пламна в хотел в Арбанаси

Nova.bg