П одходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към дипломацията е "доста циничен", но в положителен смисъл, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

В интервю за руското издание "Аргументи и факти" Песков направи сравнение между позицията на Тръмп и тази на европейските държави, които според него правят всичко възможно да попречат на мирното уреждане на конфликта в Украйна.

"За разлика от тях Тръмп е много по-конструктивен. В добрия смисъл на думата той е доста циничен. Неговият подход се основава на принципа "защо да се биеш, ако може да търгуваш?" И, ръководейки се от интересите на Америка, той полага усилия да спре войните", коментира Песков.

Той добави, че Русия предпочита да разреши конфликта в Украйна чрез дипломация, а не чрез военни действия. "Ако Тръмп може да ни помогне да осъществим политическите и дипломатическите средства за това, тогава нашите интереси съвпадат, и това трябва да бъде приветствано".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска преди три седмици, а Песков заяви, че няма съмнение, че може бързо да бъде организирана нова среща при желание, тъй като работните контакти се поддържат постоянно.

Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.

След встъпването си в длъжност като президент на САЩ, Доналд Тръмп многократно изразяваше желание за диалог с руския си колега Владимир Путин.

Още през януари 2025 г., преди официалното му встъпване в длъжност, Кремъл обяви готовност за безусловна среща между двамата лидери, подчертавайки необходимостта от политическа воля от страна на Вашингтон за организирането на подобни контакти.

Тогава Москва приветства желанието на Тръмп да решава проблемите чрез диалог, въпреки че администрацията на Джо Байдън се стремеше да остави "тежко наследство" в двустранните отношения, включително с нови санкции.

С напредването на 2025 г., Тръмп продължаваше да застъпва идеята за сделка, насочена към прекратяване на конфликта в Украйна. Неговият подход беше описан като "транзакционен", със силно желание да бъде възприеман като миротворец.

През март 2025 г. анализ на Sky News посочва, че украинският президент Володимир Зеленски е променил подхода си към Тръмп, осъзнавайки необходимостта от по-широко икономическо сътрудничество със САЩ като част от гаранциите за сигурност.

Важен момент в отношенията стана срещата в Аляска, която Тръмп определи като "проучвателна". По време на тази среща, проведена през август 2025 г., Тръмп заяви намерението си да призове Путин да прекрати войната. Тогава той изрази и "разстройството" си от отказа на Зеленски да отстъпи територия на Русия като част от мирно споразумение, повдигайки въпроса за евентуално бъдещо включване на украинския президент в преговори.