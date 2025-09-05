Свят

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

5 септември 2025, 07:05
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Проблем със самолета на Педро Санчес

З асега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, припомнят Ройтерс и Франс прес.

Американският президент също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни сили, каза също така  днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в публикувано тази сутрин изявление, цитирано от руската агенция "РИА Новости".

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", заяви Песков.

"Това не може да представлява гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълни говорителят на Кремъл.

Песков каза и, че Путин е поканил Зеленски в Москва не, за да го кара да капитулира, а за да проведат разговор, предаде ТАСС. Пред журналисти на икономическия форум във Владивосток в отговор на въпрос защо е избрана именно Москва, Песков каза, че това е било предложение на Путин, но то е било отхвърлено от Зеленски чрез украинския външен министър.

Относно конфликта в Украйна Песков заяви, че се вижда светлина в края на тунела и Путин е заявил това, но за срокове, в които конфликтът ще приключи, засега е рано да се говори, допълва ТАСС.

Говорителят на Кремъл каза освен това, че севернокорейски военни не са разположени на украинска територия, предадоха РИА „Новости“ и Ройтерс.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Владимир Путин Доналд Тръмп Преговори Кремъл Дмитрий Песков Интерфакс Ройтерс Русия САЩ отношения Конфликт Международна дипломация
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 13 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 10 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 9 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 11 часа

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 1 час

Няма пострадали

Засилено полицейско присъствие в Русе след побоя над началник от полицията

Засилено полицейско присъствие в Русе след побоя над началник от полицията

България Преди 1 час

Извършителите на нападението са задържани

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 1 час

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 1 час

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 1 час

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 1 час

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Свят Преди 12 часа

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

България Преди 12 часа

За да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на ПП Асен Василев и бившият премиер Николай Денков

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Свят Преди 13 часа

Европейските страни ще наложат нови санкции на Русия „в сътрудничество със Съединените щати“

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

България Преди 14 часа

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 14 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 15 часа

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Любопитно Преди 15 часа

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

България Преди 15 часа

Желязков: Създаде се информационна каша както от въпросите, така и от фактите

Почина Джорджо Армани

Почина Джорджо Армани

Свят Преди 15 часа

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения

