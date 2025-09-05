CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

П резидентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, отново са на една вълна. И двамата насочват вниманието към Европа, тъй като опитите за прекратяване на войната в Украйна остават в застой, три седмици след срещата им в Аляска, която имаше голямо медийно внимание, но малък ефект.

Това пише в свой анализ за CNN Стивън Колинсън.

Тръмп призова Европа да проведе повече в разговори с европейски лидери, въпреки че основната дипломатическа активност по въпроса идва от трансатлантическите съюзници на САЩ, които се опитват да осигурят гаранции за сигурността на Украйна при евентуално мирно споразумение.

Борбата за вниманието на Тръмп

Ден след като каза, че ще разговаря отново с Путин, за да уточнят „какво ще правят“, Тръмп отказа да каже дали ще наложи строги санкции на Русия, ако Путин продължи да забавя инициативата за мир.

„Каквото и да реши, ще се радваме или няма да се радваме. И ако не сме доволни, ще видите какво ще се случи“, каза Тръмп в Овалния кабинет.

В разговор с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери Тръмп подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, финансиращ войната, и да упражнява икономически натиск върху Китай заради подкрепата му за Русия.

Въпреки частичната логика на позицията му, тя съдържа и противоречия. Тръмп изисква Европа да се справи с Китай по отношение на руския петрол, без самият той да е готов да наложи санкции на Пекин. Подобно е и отношението му към Индия, която е засегната от високи американски тарифи поради закупуването на руски петрол, пише CNN.

Въпреки натиска върху Европа, е малко вероятно той да бъде решаващ. Континентът постепенно намалява зависимостта си от руска енергия. Вносът на руски петрол в ЕС значително е намалял от 16,4 милиарда долара през първото тримесечие на 2021 г. на 1,72 милиарда долара през първото тримесечие на 2025 г.

Междувременно Русия се опитва да разцепи НАТО, за да осигури повече пространство за своите военни действия в източна Украйна. По време на визитата си в Китай Путин обвини Европа в „истерия“ около предполагаемите му планове за атака срещу континента, като подчерта, че Русия няма и никога не е имала желание да напада други страни.

След срещата в Аляска Путин предупреди, че Европа не трябва да „натисне спирачки“ в дипломатическите му усилия с Тръмп. Европейската комисия съобщи, че самолетът на председателя ѝ Урсула фон дер Лайен е бил подложен на GPS смущения при кацане в България, като Русия е заподозряна, но Москва отрича.

Възможността за преговори между Путин и Зеленски остава несигурна. Тръмп първоначално предложи да участва като трета страна, но сега подкрепя руския подход за двустранна среща първо. Съюзниците на Украйна се притесняват, че Путин може да използва такава среща, за да обвини Зеленски, че е саботирал процеса.

Има минимален напредък по гаранциите за сигурност. След разговор между Тръмп, Зеленски и членовете на „Коалицията на желаещите“, френският президент Еманюел Макрон съобщи, че 26 страни са обещали да участват в потенциална мироопазваща мисия при постигане на примирие.

Въпреки това напредъкът е ограничен и условията за успех на инициативата за мир на Тръмп остават малко вероятни, завършва анализът на CNN.