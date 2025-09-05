Свят

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

Европа в центъра на критиките от двамата лидери за застой в мирните усилия

5 септември 2025, 11:51
Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Възможна е нова среща между Путин и Тръмп
Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната

Доналд Тръмп иска да преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия

Украйна атакува рафинерия и склад за петрол в Русия
Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност

Сбогом на легендата Армани - 50 години контрол, стил и безсмъртна елегантност
Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски

Путин: Москва е най-доброто място за среща със Зеленски
Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия
Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

П резидентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, отново са на една вълна. И двамата насочват вниманието към Европа, тъй като опитите за прекратяване на войната в Украйна остават в застой, три седмици след срещата им в Аляска, която имаше голямо медийно внимание, но малък ефект.

(Във видеото: Доналд Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин)

Това пише в свой анализ за CNN Стивън Колинсън.

Тръмп призова Европа да проведе повече в разговори с европейски лидери, въпреки че основната дипломатическа активност по въпроса идва от трансатлантическите съюзници на САЩ, които се опитват да осигурят гаранции за сигурността на Украйна при евентуално мирно споразумение.

Борбата за вниманието на Тръмп

Ден след като каза, че ще разговаря отново с Путин, за да уточнят „какво ще правят“, Тръмп отказа да каже дали ще наложи строги санкции на Русия, ако Путин продължи да забавя инициативата за мир.

„Каквото и да реши, ще се радваме или няма да се радваме. И ако не сме доволни, ще видите какво ще се случи“, каза Тръмп в Овалния кабинет.

Путин: Украйна може да бъде готова за разговори за мир, едва когато нейните ресурси се изчерпят

В разговор с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери Тръмп подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, финансиращ войната, и да упражнява икономически натиск върху Китай заради подкрепата му за Русия.

Въпреки частичната логика на позицията му, тя съдържа и противоречия. Тръмп изисква Европа да се справи с Китай по отношение на руския петрол, без самият той да е готов да наложи санкции на Пекин. Подобно е и отношението му към Индия, която е засегната от високи американски тарифи поради закупуването на руски петрол, пише CNN.

"Има съдебна зала в ада, която очаква Путин"

Въпреки натиска върху Европа, е малко вероятно той да бъде решаващ. Континентът постепенно намалява зависимостта си от руска енергия. Вносът на руски петрол в ЕС значително е намалял от 16,4 милиарда долара през първото тримесечие на 2021 г. на 1,72 милиарда долара през първото тримесечие на 2025 г.

Междувременно Русия се опитва да разцепи НАТО, за да осигури повече пространство за своите военни действия в източна Украйна. По време на визитата си в Китай Путин обвини Европа в „истерия“ около предполагаемите му планове за атака срещу континента, като подчерта, че Русия няма и никога не е имала желание да напада други страни.

Украйна вече е войната на Тръмп

След срещата в Аляска Путин предупреди, че Европа не трябва да „натисне спирачки“ в дипломатическите му усилия с Тръмп. Европейската комисия съобщи, че самолетът на председателя ѝ Урсула фон дер Лайен е бил подложен на GPS смущения при кацане в България, като Русия е заподозряна, но Москва отрича. 

Възможността за преговори между Путин и Зеленски остава несигурна. Тръмп първоначално предложи да участва като трета страна, но сега подкрепя руския подход за двустранна среща първо. Съюзниците на Украйна се притесняват, че Путин може да използва такава среща, за да обвини Зеленски, че е саботирал процеса.

Има минимален напредък по гаранциите за сигурност. След разговор между Тръмп, Зеленски и членовете на „Коалицията на желаещите“, френският президент Еманюел Макрон съобщи, че 26 страни са обещали да участват в потенциална мироопазваща мисия при постигане на примирие.

Въпреки това напредъкът е ограничен и условията за успех на инициативата за мир на Тръмп остават малко вероятни, завършва анализът на CNN.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Война в Украйна Доналд Тръмп Владимир Путин Европа Мирни преговори Дипломация Санкции срещу Русия Руски петрол НАТО Гаранции за сигурност
Последвайте ни

По темата

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

Анджелина Джоли впечатли с нова прическа

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

CNN: Тръмп и Путин отново са на едно мнение - Европа е виновна за застоя в усилията за мир в Украйна

87-годишен мъж прогони крадци -

87-годишен мъж прогони крадци - "Тренирам с тежести всеки ден"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Honda възроди емблематичен модел, но Prelude разочарова откъм мощност

Honda възроди емблематичен модел, но Prelude разочарова откъм мощност

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 18 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 15 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 14 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 16 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Учител в Германия беше нападнат с хладно оръжие

Свят Преди 4 минути

Нападателят е бил прострелян от полицията

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Луиджи Манджионе e използван като модел за SHEIN

Любопитно Преди 14 минути

Гигантът в бързата мода започна разследване

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

Концерт на гара Мездра: "Уикеда" и X-R@Y са сред групите

България Преди 1 час

Ще участват и Ансамбъл „Мездра“, както и група за Стари градски песни "Мездрея"

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Турция обвини Израел в дезинформация за атентат срещу израелски министър

Свят Преди 1 час

Споменаването на Турция в някои медийни репортажи за заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания

<p>Kакво ще бъде времето на&nbsp;първия учебен ден</p>

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

България Преди 1 час

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата

<p>Михайлов: Военен завод &quot;Терем &ndash; Хан Крум&quot; има потенциал, но искат да го фалират</p>

Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има потенциал, но искат да го фалират

България Преди 1 час

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира

<p>Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина в Несебър</p>

Здравният министър с подробности за инцидента, при който дете загина след падане от парашут в Несебър

България Преди 1 час

По случая първоначално бяха задържани трима, като в последствие двама бяха оставени в ареста

<p>Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ</p>

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

България Преди 1 час

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

<p>Разкриха от какво е починал паранормален изследовател след среща с Анабел</p>

Разкриха причината за смъртта на паранормален изследовател, починал след среща с обсебената кукла Анабел

Свят Преди 1 час

Дан Ривера почина на 13 юли, един ден след събитие с участието на прочутата кукла

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

9-годишно момче е с фрактура след инцидент с тротинетка в Разград

България Преди 2 часа

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Киев забранява УПЦ, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва</p>

Киев забранява Украинската православна църква, за която се твърди, че поддържа връзки с Москва

Свят Преди 2 часа

УПЦ обяви през през 2022 г., че е независима от Москва и започна да предприема значими стъпки, за да подчертае това разделение

<p>Белият дом посрещна мозъците на бъдещето - без Мъск</p>

Тръмп събра технологичния елит в Белия дом, но без Мъск (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Марк Зукърбърг седеше до президента, докато Бил Гейтс беше до първата дама Мелания Тръмп

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

Още 3 лекарства стават безплатни за децата до 7-годишна възраст

България Преди 2 часа

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

България Преди 2 часа

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Свят Преди 2 часа

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Свят Преди 3 часа

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

6 знака, че имате здравословен проблем, които устните разкриват

Edna.bg

Носи ли перука Кейт Мидълтън? Фризьорът на принцеса Даяна говори (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова порция уволнения в ЦСКА?

Gong.bg

България U21 ще търси успешен старт по пътя към Европейското първенство

Gong.bg

Жена почина при неясни обстоятелства, след като била изведена насила от дом за стари хора, а имотът ѝ - прехвърлен

Nova.bg

Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 г.

Nova.bg