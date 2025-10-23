Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

М ладият виртуоз Недялко сбъдна голямата си мечта и спечели място във Войната на племената на “Игри на волята” след победа в последната битка на тайните изгнаници от Блатото. Той надделя над муай-тай състезателката Мартина Гордиенко и ветеринарния специалист д-р Десислава Коеджикова, слагайки край на тяхното участие в надпреварата. Към кое племе ще се присъедини Дечо, феновете на екстремното риалити ще научат съвсем скоро.

Източник: NOVA

Денят за участниците започна с оспорвана битка за неприкосновеност между Феномените и Лечителите. След убедително начало, Зелените позволиха на своите съперници да се върнат в дуела. Миньорът-веселяк Чикагото обаче сложи край на спора с решаваща точка срещу програмиста Алекс и гарантира на Сините нов племенен съвет.

Източник: NOVA

Сбирката около огъня на номинациите за Феномените протече без изненади. След неубедителното си представяне тази седмица, новодошлата Гизем и лъчезарната Наталия събраха негативния вот на племето. Те бяха изпратени на битка за оцеляване.

Източник: NOVA

Елиминираната д-р Коеджикова е следващият ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването “След Игрите”. В студиото на поредицата тя разказа за коалициите, предателствата, Блатото и какво означава за нея престоят ѝ в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре Арената ще приеме четиримата номинирани Николета, Ивайло, Наталия и Гизем, които ще се изправят един срещу друг в директни елиминации. Двама от тях ще продължат напред, но двама ще се разделят с мечтата за победа завинаги.

Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” в петък, 24 откомври, от 20:00 ч. по NOVA.

