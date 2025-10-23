Любопитно

Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на "Игри на волята"

Ветеринарната лекарка д-р Коеджикова даде ексклузивно интервю за подкаста "След Игрите"

23 октомври 2025, 23:09
„Когато искате да действате бързо": Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в "Игри на волята"

Програмистът Иван Киров отпадна от "Игри на волята"

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Има ли маникюрист в "Игри на волята"? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

М ладият виртуоз Недялко сбъдна голямата си мечта и спечели място във Войната на племената на “Игри на волята” след победа в последната битка на тайните изгнаници от Блатото. Той надделя над муай-тай състезателката Мартина Гордиенко и ветеринарния специалист д-р Десислава Коеджикова, слагайки край на тяхното участие в надпреварата. Към кое племе ще се присъедини Дечо, феновете на екстремното риалити ще научат съвсем скоро.

Източник: NOVA

Денят за участниците започна с оспорвана битка за неприкосновеност между  Феномените и Лечителите. След убедително начало, Зелените позволиха на своите съперници да се върнат в дуела. Миньорът-веселяк Чикагото обаче сложи край на спора с решаваща точка срещу програмиста Алекс и гарантира на Сините нов племенен съвет.

Източник: NOVA

Сбирката около огъня на номинациите за Феномените протече без изненади. След неубедителното си представяне тази седмица, новодошлата Гизем и лъчезарната Наталия събраха негативния вот на племето. Те бяха изпратени на битка за оцеляване.

Източник: NOVA

Елиминираната д-р Коеджикова е следващият ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването “След Игрите”. В студиото на поредицата тя разказа за коалициите, предателствата, Блатото и какво означава за нея престоят ѝ в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре Арената ще приеме четиримата номинирани Николета, Ивайло, Наталия и Гизем, които ще се изправят един срещу друг в директни елиминации. Двама от тях ще продължат напред, но двама ще се разделят с мечтата за победа завинаги.

Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” в петък, 24 откомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Тежък инцидент с български военен парашутист

Китай спря покупките на руски морски петрол

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна

Путин с коментар на санкциите от Тръмп за Русия

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Какво да направите, ако ви ухапе куче

<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

<p>Има акт за премахване на незаконния строеж в Елените</p>

Съставен е акт за премахване на незаконния строеж в Елените

България Преди 47 минути

Това съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол на интернет

КЗП с препоръки към потребителите за "Черния петък"

КЗП с препоръки към потребителите за "Черния петък"

България Преди 2 часа

При онлайн пазаруване комисията съветва внимателно да се проверяват условията

Снимката е илюстративна

Как родената в България Розалия стана духовното гуру на Холивуд

Любопитно Преди 6 часа

От лукса на Европа до тишината на Бали – историята на Розалия, която превърна духовното пробуждане в мисия за холивудския елит

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

Свят Преди 6 часа

„На онези, които живееха на няколко врати от нас, но си поръчваха доставка от другаде – благодаря за ангажимента към разстоянието“

<p>Тропическата буря &quot;Мелиса&quot; &quot;пълзи&quot; към Карибите</p>

Тропическата буря "Мелиса" се движи изключително бавно, но се очаква да прерасне в ураган

Свят Преди 7 часа

Бурята може да прерасне в ураган до петък, а през уикенда

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

България Преди 7 часа

Има спад на субективната бедност във всички възрастови групи

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Свят Преди 7 часа

Отделът за борба с тероризма в Лондон: Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като "проксита"

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Свят Преди 7 часа

Обвиняемият каза, че е бил разстроен, че майка му и жертвата са имали сексуални отношения през последните няколко дни.

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

Свят Преди 7 часа

Експерти предупреждават - за разлика от откраднатите картини, откраднатите бижута могат бързо да бъдат разглобени и са много по-трудни за възстановяване

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Любопитно Преди 7 часа

Стокхолмският синдром представлява травматична връзка, при която жертвата може да изпитва съчувствие към насилника си

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

България Преди 7 часа

Добрев: Българският парламент действа изпреварващо

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

България Преди 7 часа

Радев: Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Скритият „златен“ резерв на САЩ: Милиони килограми сирене в подземни пещери

Любопитно Преди 7 часа

Не е известно точно къде се намират правителствените пещери за сирене

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”

Свят Преди 7 часа

Саня Армутлиева и младата музикална звезда Елизабет ще дават ценни съвети на певицата

Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Бриджит Бардо опроверга фалшиви новини за смъртта си

Свят Преди 8 часа

Слуховете за смъртта ѝ започнаха след пост в социалните мрежи на 27-годишната инфлуенсърка Акабабе

<p>Какво става, чистка сред най-могъщите в Китай</p>

Чистка на върха в Китайската комунистическа партия

Свят Преди 8 часа

Продължава и чистка в китайската армия

