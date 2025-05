Страх от злокобния затвор в Ел Салвадор: Мигранти в САЩ изписаха SOS с телата си

З адържаните в центъра за задържане на имигранти Bluebonnet, разположен в малкия град Ансън, Тексас, изпратиха съобщение на външния свят тази седмица: SOS.

Дрон на Reuters, който е летял наблизо, е заснел как 31 мъже оформят буквите в двора на съоръжението в понеделник, пише NBC News.

Сцените станаха сензационни в социалните мрежи и предизвикаха широки реакции на тревога за безопасността на задържаните венецуалци. Строгата политика за депортиране на администрацията на Тръмп предизвиква критики в международен план.

Десет дни по-рано десетки венецуелци задържани в центъра бяха уведомени от имиграционните служители, че са смятани за членове на венецуелската банда Tren de Aragua и подлежат на депортиране съгласно военновременния закон, според документи, показани на Reuters, записани видеозаписи и съдебни процедури.

Семействата на седем задържани, интервюирани от Reuters, казаха, че не са членове на бандата и отказали да подпишат документа. Въпреки това, часове по-късно, в петък, 18 април, те бяха натоварени на автобус, пътуващ за близкото регионално летище Абилин, според Американския съюз за граждански свободи и членове на семейството, преди автобусът да бъде обърнат и върнат обратно в центъра за задържане.

Заплаха от депортиране

Същата нощ Върховният съд временно блокира техните депортации. Министерството на вътрешната сигурност отказа да коментира спрените депортации, което осигури кратка отсрочка за групата венецуелци, задържани в Bluebonnet. Те все още са изправени пред потенциално изпращане в CECOT, прословутия затвор с максимална сигурност в Ел Салвадор, където администрацията на Тръмп е изпратила най-малко 137 венецуелци съгласно Закона за извънземните врагове от 1798 г., в случай че Върховният съд вдигне блока.

Съоръжението Bluebonnet, разположено на 321.87 километра западно от Далас, се управлява частно от Корпорацията за управление и обучение по договор с Имиграционните и митнически служби (ICE). Наречен на щатското цвете на Тексас, Bluebonnet е държал средно 846 души дневно през фискалната 2025 г., според данни за задържане на ICE.

Условия в центъра за задържане

