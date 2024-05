Словашкият министър-председател е претърпял втора операция

П ремиерът на Словакия Робърт Фицо отново беше опериран и все още е в сериозно състояние, предаде Франс прес. Новината съобщи словашкият министър на отбраната Робърт Калиняк.

"Той беше подложен на близо двучасова операция. Състоянието му е все още много сериозно. Ще са нужни несъмнено няколко дни, за да видим как се развиват нещата", каза Калиняк.

По-рано днес полицията претърси дома на заподозрения за атаката срещу словашкия премиер.

