Кой е Роберт Фицо?

С ловашкият премиер Роберт Фицо е издръжлив политик. В страна, в която политическите партии често се развиват бързо, а кариерата на много политици е мимолетна, Фицо е неизменна част от политическата сцена от началото на 90-те години на миналия век.

През 2018 г. скандал принуди Фицо да се оттегли по време на втория си мандат като министър-председател.

Неговата лява партия "Смер-СД" (Посока – социална демокрация) не само беше отстранена от властта на изборите през 2020 г., но скоро след това претърпя разцепление. Фицо и неговата партия обаче се отърсиха от политическата криза. "Смер-СД" спечели почти една четвърт от гласовете (23%) на парламентарните избори през септември 2023 г., което върна Фицо на поста министър-председател начело на трипартийна коалиция.

Поведението на Фицо по време на трите му мандата като министър-председател и първите стъпки на новото му правителство пораждат опасения за бъдещето на словашката демокрация. Фицо практикува отмъстителен стил на политика, който в комбинация с търсенето на власт и прагматизма му може да се окаже опасен за словашката демокрация, се посочва в Journal of Democracy.

Първите стъпки на Фицо след завръщането му на власт бяха насочени към “заглушаване” на критиците му. В рамките на няколко седмици след съставянето на новото правителство Фицо обяви, че неправителствените организации, някои от които в миналото са били строги критици на правителствата на "Смер-СД", ще бъдат обявени за "чуждестранни агенти". Освен това предложените промени в данъчния кодекс, които позволяват на словашките данъкоплатци да насочват 2% от данъците си към групи на гражданското общество, вероятно ще задушат потока от средства, пише още онлайн изданието.

Но може би най-обезпокоителния ход на Фицо е свързан с кадровите промени в ключови правителствени агенции. Не е необичайно новото правителство да размества персонала на властта, за да гарантира, че надеждни фигури ще заемат ключови позиции. Притеснения обаче буди не отстраняването на хора от страна на Фицо, а начинът.

Така например, в рамките на политически театър, целящ да изпрати сигнал, началникът на полицията Щефан Хамран, яростен критик на Фицо, който беше обявил, че ще се оттегли от поста, беше отстранен три дни преди обявеното му напускане. Той бе преместен на пост в източната част на Словакия, далеч от семейството и домът му. Случаят не е изолиран. Други водещи разследващи полицаи са били отстранявани.

Динамичните промени се дължат донякъде на политиката на отмъщение, посочва изданието. Освободените от длъжност висши полицаи са разследвали престъпни дейности, които са процъфтявали по време на предишните мандати на Фицо на власт. Повече от 40 лица, замесени в множество корупционни скандали от ерата на Фицо, са били разследвани и осъдени. Ако словашкия премиер беше загубил изборите, вероятно щеше да има още повече съдебни преследвания.

През април 2022 г. Фицо и неговият близък съюзник (и нов министър на отбраната) Роберт Калиняк бяха обвинени в създаването на престъпна група и в това, че са получили и използвали чувствителни данъчни данни, за да дискредитират видни политически опоненти. Въпреки че дори Върховният съд постанови, че обвиненията са законни, Главната прокуратура оттегли обвиненията през ноември 2023 г., подчертавайки ползата на новите назначения по високите етажи на властта.

Въпреки че международното отразяване се фокусира върху противопоставянето на Фицо на войната в Украйна, основното му послание към избирателите беше, че той предлага уникална комбинация от стабилност, компетентност и опит. Това послание се хареса на уморените избиратели, на които им беше омръзнало от хаотичната политика, поднасяна почти ежедневно в продължение на три години и половина. Пред своите основни избиратели Фицо посочи своя опит в осигуряването на икономически растеж и подкрепа за по-бедните словаци. Освен това той обеща редица социално-икономически мерки, като например увеличаване на пенсиите, за да облекчи кризата с разходите за живот, с която се сблъскват обикновените словашки граждани.

В желанието си да подобри репутацията си на политик, който разбира нуждите на избирателите и се заема с решаването на предизвикателствата пред страната, Фицо прекара първите си няколко дни на власт, съсредоточен върху привличането на вниманието на медиите. Заедно с новия си министър на вътрешните работи и министъра на външните работи той отиде на южната граница на Словакия с Унгария, за да започне специална нощна полицейска операция, която имаше за цел да покаже, че Словакия не е безопасен транзитен маршрут за нелегални мигранти и трафиканти. Няколко дни по-късно, заедно с друга група министри, той посети села в Източна Словакия, засегнати от скорошно земетресение, и обеща финансова подкрепа.

Прагматична жилка може да се появи и във външната политика на Фицо. Предизборното му обещание да не изпрати нито един куршум в Украйна и критиките му към пълната подкрепа на опонентите му за Володимир Зеленски спомогнаха да се подчертае, че Фицо е фокусиран върху проблемите на словашките избиратели и не желае страната да бъде въвлечена в това, което той смята за война между САЩ и Русия. Откакто пое властта обаче, Фицо и неговите съюзници изпратиха противоречиви сигнали, като понякога изразяваха пред журналисти силни антивоенни настроения, както по време на първата среща на върха на ЕС, а друг път изглеждаха съгласни с позицията на ЕС за предоставяне на всички форми на подкрепа за Украйна, пише още Journal of Democracy.

Фицо знае, че за малка и зависима от търговията икономика като тази на Словакия няма алтернатива на членството в ЕС. В трудни икономически времена парите от ЕС остават жизненоважен източник на средства за политиките, от които Фицо се нуждае, за да запази щастието на своите избиратели. Това, че той не е упорит лидер на ниво ЕС, би трябвало да спомогне за продължаването на потока от средства и може да помогне да се избегне осветяването на нелибералните политики на министър-председателя, посочва онлайн изданието.

