"Брутално и безмилостно": Реакциите след стрелбата срещу премиера на Словакия Роберт Фицо

С ловашкият премиер Робер Фицо беше прострелян в град Хандлова.

По предварителна информация е уцелен 4 пъти.

Докато Фицо поздравяваше жителите на града, мъж изскочи от тълпата и стреля по премиера. Главата на словашкото правителство беше отведен в болница.

"Категорично осъждаме нападението срещу Роберт Фицо! Пожелаваме му скорошно възстановяване, а на семейството му - сила и кураж", написаха в официалната страница на Министерски съвет в X.

We categorically condemn the attack on Robert #Fico! We wish to him a speedy recovery, strength and courage to his family. — Министерски съвет (@GovBulgaria) May 15, 2024

„Бях дълбоко шокиран от чудовищното нападение срещу моя приятел, министър-председателя Роберт Фицо“.

Това написа в социалната мрежа Х унгарският премиер Виктор Орбан.

„Молим се за неговото здраве и бързо възстановяване! Бог да благослови него и страната му!“, добави Орбан.

"Остро осъждам подлото нападение срещу министър-председателя Роберт Фицо".

Това написа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа.

„Подобни актове на насилие нямат място в нашето общество и подкопават демокрацията - най-ценното ни общо благо. Мислите ми са с премиера Фицо и неговото семейство", добави тя.

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

Президентът Зузана Чапутова осъди „бруталното и безмилостно“ нападение срещу премиера.

„Шокирана съм. Пожелавам на Роберт Фицо много сили в този критичен момент и бързо възстановяване от това нападение“, заяви Чапутова.

"Органите на реда ще предприемат всички действия, така че извършителят да бъде безкомпромисно и справедливо наказан."

Това заяви главният прокурор Марош Жилинка.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

Потресена съм от ужасното нападение, написа в същата мрежа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Осъждам тази проява на насилие, мисля за Роберт Фицо и неговото семейство в този труден час, допълва тя.

Som hlboko šokovaná hrozným útokom na slovenského premiéra Róberta Fica v Handlovej.



V mene @Europarl_SK dôrazne odsudzujem tento násilný čin.



V tejto ťažkej chvíli som v mysli s ním a jeho rodinou. — Roberta Metsola (@EP_President) May 15, 2024

Шокиран съм от новината, написа и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Подобно насилие няма оправдание, добави той.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova.



Nothing can ever justify violence or such attacks.



My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

Еврокомисарят Илиана Иванова написа, че осъжда нападението и че политическото насилие е несъвместимо с демокрацията и основните принципи и ценности на ЕС.

I strongly condemn the brutal attack on the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. Political violence is incompatible with democracy and with the fundamental principles and values of our Union. My thoughts are with Mr. Fico and his family. — Iliana Ivanova (@Ili_Ivanova) May 15, 2024

Потресен съм и съм ужасен, написа генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Той пожелава на Фицо бързо възстановяване и изразява съчувствие към неговото семейство и към словаците.

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 15, 2024

Чешкият премиер Петър Фиала каза, че е шокиран от случилото се и изрази надежда за бързо възстановяване на Фицо.

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

„Шокиран съм да чудя тази ужасна новина. В мислите си сме с премиера Фицо и семейството му“, каза и британският му колега Риши Сунак.

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

Германският канцлер Олаф Шолц написа в социалната мрежа „Екс“: „Шокиран съм от стрелбата срещу словашкия премиер Фицо. Насилието няма място в европейската политика.“

I am deeply shocked by the news of the cowardly attack on Slovakian Prime Minister Fico. Violence must not be existant in European politics. In these hours, my thoughts are with Robert Fico, his family and the citizens of Slovakia. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

„Бях дълбоко потресен от чудовищното нападение срещу моя приятел, министър-председателя Робърт Фицо“, каза в „Екс“ и унгарския премиер Виктор Орбан.

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

Украинският президент Володимир Зеленски също осъди атаката и пожела на словашкия министър-председател бързо възстановяване.

The attack on Slovakia’s Prime Minister Robert Fico is appalling.



We strongly condemn this act of violence against our neighboring partner state's head of government. Every effort should be made to ensure that violence does not become the norm in any country, form, or sphere.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

