Талибаните в Афганистан: Жените губят стойността си, ако мъжете могат да виждат лицата им на обществени места

Жените губят стойността си, ако мъжете могат да виждат лицата им на обществени места. Това заяви говорителят на министерство с основополагаща роля в талибанското правителство на Афганистан. Той добави, че религиозните учени в страната са съгласни, че жената трябва да държи лицето си покрито навън, предаде АП.

Талибаните, които взеха властта в Афганистан през август 2021 г., посочиха неправилния начин за носене на хиджаб (забрадка в исляма) от жените като причина да им забранят да посещават повечето обществени места, включително паркове, работни места и университети.

Заличени и отхвърлени: Две години от режима на талибаните в Афганистан

Мохамад Садик Акиф, говорител на афганистанското министерство за предотвратяване на греха и насърчаване на добродетелите, заяви в интервю за АП, че ако лицата на жените се виждат на обществени места, има вероятност да се стигне до грях. "Много е лошо да се виждат жени (без хиджаб) в някои райони (големите градове) и нашите учени също са съгласни, че лицата на жените трябва да бъдат покрити", заяви Акиф.

Taliban says women lose value if men can see their faces in public: 'should be hidden' https://t.co/XAkygKsfjZ