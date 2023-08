От икона на крикета до политик в затвора: Бурният живот на Имран Хан

Н авремето милиони хора го боготворяха - звездният състезател по крикет, превърнал се в политик-популист, който обеща да разчупи оковите на корупцията, въвеждайки Пакистан в нова ера, изпълнена с надежда.

Последните дни от политическата кариера на Имран Хан обаче разказват противоположна история.

Бившият пакистански министър-председател беше арестуван в дома си в град Лахор в събота, след като беше признат за виновен в корупция и осъден на три години затвор. Седейки в килия, която според адвокатите му е пълна с мухи, в претъпкан затвор на около 80 км западно от столицата Исламабад, Хан отрича да е извършил каквото и да било нарушение и подава жалба.

Присъдата обаче вероятно ще сложи край на надеждите му да участва в бъдещи избори. Във вторник изборните органи забраниха на Хан да се кандидатира за длъжност в продължение на пет години.

Хан твърди, че сегашното правителство на Пакистан е заговорничело с началника на армията на страната, за да го отстрани от власт, и че арестът и дисквалификацията му са политически мотивирани.

Въпреки отстраняването му от поста при парламентарния вот на недоверие миналата година, Хан запазва широка популярност в страната.

Един от малкото политици, които се противопоставят на могъщите пакистански военни, той привлича десетки хиляди на общонационални митинги, които се превръщат в неизменна част от нестабилната политическа сцена на страната.

Привържениците на Хан - някои от тях въоръжени с пръчки и камъни - преминаха през градовете, скандирайки лозунги срещу управляващите. Полицията, облечена в екипировка за борба с масовите безредици, отвърна със сълзотворен газ, предизвиквайки сцени на широко разпространени безредици.

За поддръжниците му Хан беше възприеман като политически мъченик, човек, когото те се бяха зарекли да защитават докрай. Но военните реагираха с мащабни репресии, като арестуваха протестиращи, цензурираха журналисти и принудиха помощниците на Хан да подадат оставка.

След задържането му в събота по улиците на Пакистан цари спокойствие, без да се загатва за предстоящи размирици.

Анализаторите твърдят, че арестът на Хан след едногодишен сблъсък с военните е остро послание към бившия министър-председател и неговите поддръжници.

"Държавата разполага с начини и средства да обезкуражи народните протести и уличните протести", казва известният колумнист от Исламабад Арифа Нур. "Щом държавата започне да прилага репресии, хората се страхуват за живота си."

Политически възход на Хан

Фактът, че един от най-популярните пакистански политици се намира в строго охраняван затвор, който по-често се използва за задържане на бойци, е показателен за непредсказуемата съвременна история на страната.

От създаването си през 1947 г. 220-милионната южноазиатска държава се бори с политическа и социална нестабилност след травматичното разделение, което набързо разделя Британска Индия по религиозен признак на две независими държави.

Това е страна, в която нападенията на бойци са чести, бедността е повсеместна, а насилието над жени е широко разпространено. След обявяването на независимостта на страната нито един демократично избран лидер не е изкарал пълен петгодишен мандат. Според анализатори десетилетията на предполагаема корупция и непотизъм са лишили от права голяма част от населението, което е искало да се откъсне от пакистанското минало.

Роден през 1952 г. в заможно семейство в Лахор, Хан, който получава престижно образование и диплома по философия, политика и икономика от Оксфордския университет, е смятан за билета на страната към чисто и националистическо управление.

Той постига международна слава на терена за крикет като страхотен капитан на националния отбор на Пакистан, който извежда страната до единствената ѝ победа за Световната купа през 1992 г. Две години по-късно Хан открива болница и изследователски център за борба с рака в памет на майка си, която умира от това заболяване през 1985 г. Това повишава авторитета му и му печели признание у дома.

Харизматичният му чар и плейбойският му начин на живот го превръщат в постоянна част от таблоидите, когато се жени за британската наследница и журналистка Джемайма Голдсмит, която се появява на снимки заедно с бившия си съпруг и двамата им малки синове, посещаващи политически митинги.

С нарастването на влиянието му в страната Хан се насочва към политиката.

През 1996 г. той основава партията Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI), или Движение за справедливост, и през 2002 г. печели място в парламента. Хан, който отдавна се е отказал от плейбойския си нрав и е станал много по-открито религиозен, се издига до нови върхове на популярността през 2014 г., когато оглавява протестите, обвинявайки победилата партия PML-N във фалшифициране на изборите.

Накрая, след близо две десетилетия встрани от политиката, през 2018 г. Хан беше избран за министър-председател.

Обещавайки да изкорени бедността и корупцията, той обеща на милиони хора в страната "нов Пакистан".

Бурен мандат

Веднъж встъпил в длъжност, Хан се сблъсква с множество препятствия по време на мандата си като лидер. От нарастващата инфлация до глобалната пандемия, правителството му се бори с рекордни спадове на валутния курс, което доведе страната до ръба на икономическия колапс.

Нарастващата враждебност между Пакистан и съседна Индия доведе до сблъсъци между двете ядрено въоръжени държави през 2019 г., но дипломацията и от двете страни доведе до затихваща патова ситуация, която продължи през целия премиерски мандат на Хан. През следващата година той получи похвали за справянето си с пандемията от коронавирус, след като бързо затвори границите и наложи запори в опит да ограничи разпространението на болестта.

През 2021 г. обаче той предизвиква широка международна критика заради снизходителността си към талибаните, докато продължителното им въстание в Афганистан се приближава към победа, като вместо това обвинява Съединените щати за тежкото положение в съседната страна.

Някога обожаван от военните, сега има признаци на влошени отношения, подхранвани от антиамериканската реторика, която се превърна във фокус на външната политика на Хан.

Правителството на Хан "не е в състояние да осъществи такива промени" в национален мащаб, каквито бяха приети на провинциално ниво, казва Нур.

"Водещите проекти на PTI бяха полицейските реформи и местните проблеми и те не успяха да ги изпълнят", каза тя. "От това, което видяхме, политическата воля на Имран Хан в началото не беше достатъчно силна. Останалото, разбира се, по отношение на един нов Пакистан без корупция е висока задача."

След като критиците му се позовават на лоши решения и нарастваща инфлация, Хан е свален от власт при парламентарен вот на недоверие през април миналата година, което поставя началото на близо година на, на моменти, насилствени протести.

Твърдейки, че е бил несправедливо отстранен от армията и правителството в заговор, спонсориран от САЩ - и трите партии отричат обвиненията - анализаторите твърдят, че Хан е използвал враждебността, продължаваща от десетилетия, за да мобилизира подкрепа.

Противоречията между поддръжниците на Хан и властите се изострят многократно, като най-драматично това се случва през май, когато той е арестуван за кратко по различни обвинения, което предизвиква смъртоносна вълна от гняв.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф нарече поддръжниците на Хан "терористи" и обеща строго наказание. Военните отговориха с репресии срещу несъгласието, като арестуваха стотици протестиращи и лидери на политическата партия на Хан.

They can lock up Former Prime Minister Imran Khan but THEY CANNOT LOCK UP 250 MILLION PAKISTANI 🇵🇰 so get out without the fears of getting arrested and record your protest peacefully.#عمران_خان_کو_رہا_کروpic.twitter.com/WorTMhV3kB