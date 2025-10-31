Свят

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса"

Кадрите, заснети от NOAA, показват как самолет с ураганни ловци е разтърсен от мощни ветрове, докато навлиза в сърцето на опустошителната буря

31 октомври 2025, 10:23
К адри от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) показват как екипаж на изследователски полет преживява силна турбуленция, докато събира данни от окото на урагана „Мелиса“, който бушува над Карибско море, разкрива ABC7.

Зловещо, ловец на бури влезе в окото на урагана "Мелиса"

Видео, заснето от Центъра за авиационни операции на NOAA, показва така наречените „ураганни ловци“ на борда на самолета Lockheed WP-3D Orion, наречен Kermit, докато машината е блъскана от мощни ветрове в близост до окото на бурята в понеделник.

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Подобен инцидент е регистриран и във вторник, когато 53-а ескадрила за метеорологично разузнаване на Резервните сили на Военновъздушните сили на САЩ е била подложена на толкова силна турбуленция, че екипажът е бил принуден да се върне обратно.

Ураганът „Мелиса“ удари Ямайка във вторник като буря от пета категория, преди да достигне за втори път сушата в Куба като ураган от трета категория през нощта срещу сряда. При навлизането си в западната част на острова скоростта на вятъра е достигнала почти рекордните 185 мили в час (около 295 км/ч).

След това бурята се е придвижила над Бахамите и островите Търкс и Кайкос в сряда следобед, съобщиха от Националния център за урагани (NHC).

Според прогнозите ураганът може да достигне района на Бермудите в четвъртък вечер.

Ураганът „Мелиса“ се разви като изключително мощна буря над Карибско море, достигайки максимална пета категория по скалата на Сафир-Симпсън и бързо привличайки вниманието на метеоролози и власти. С ветрове, достигащи почти 321 км/ч, той беше определен от ООН като „бурята на века“ и най-силният бурен циклон, удрял Ямайка в съвременната ѝ история, както и една от най-мощните бури на планетата през годината.

Ураганът "Мелиса" отслабна над Ямайка, но остава "животозастрашаващ"

Първоначално бурята се засили до четвърта категория, с ветрове от 220 км/ч, приближавайки Ямайка и Куба. В неделя, 26 октомври, правителството на Ямайка нареди задължителна евакуация на уязвимите крайбрежни райони, а международните летища бяха затворени. Във вторник, 28 октомври, „Мелиса“ връхлетя югозападния бряг на Ямайка като ураган от пета категория с опустошителни ветрове от почти 298 км/ч, което го направи едва втория атлантически ураган с такава скорост на вятъра при достигане на сушата след този през 1935 г.След това, през нощта срещу сряда, стихията достигна Куба като ураган от трета категория, със скорост на вятъра от 195 км/ч, причинявайки значителни разрушения. Бурята се придвижи над Бахамите и островите Търкс и Кайкос в сряда следобед, като прогнозите сочеха достигането ѝ до Бермудите в четвъртък вечерта. Бурята вече беше взела десетки жертви в региона, включително в Ямайка, Хаити и Доминиканската република, и остави хиляди без електричество, като ямайската армия призова резервисти да помагат в спасителните операции.

Катастрофалният ураган "Мелиса" достигна категория 5

На фона на това опустошение, екипажи от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) и 53-а ескадрила за метеорологично разузнаване на Резервните сили на Военновъздушните сили на САЩ, известни като „ловци на урагани“, извършваха критични изследователски полети. На борда на самолет Lockheed WP-3D Orion, наречен Kermit, те преживяха силна турбуленция в окото на бурята в понеделник, докато събираха данни. Подобен инцидент във вторник принуди екипаж на 53-а ескадрила да се върне обратно, подчертавайки екстремните и животозастрашаващи условия, при които се събира жизненоважна информация за траекторията и силата на урагана.

Ураганът "Мелиса"
13 снимки
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураган Мелиса Ловци на урагани NOAA Турбуленция Карибско море Ямайка Куба Категория 5 Метеорологично разузнаване Бурята на века
