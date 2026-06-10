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Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

10 юни 2026, 09:47
Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня
Източник: БГНЕС

П ри текущите археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика край село Рупите екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) откри основа и стъпала на мраморна статуя.

Находката, намерена пред храма на Херакъл, дава повод за нови научни хипотези, въпреки че изследователите призовават към предпазливост преди финалните анализи, съобщи сайтът Archaeologia Bulgarica на профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Според първоначалните наблюдения на археолозите, откритите крака не принадлежат на Херакъл. Спецификата на изработката им – сандали от т.нар. „ловджийски тип“ – насочва учените към предположението, че скулптурата може да изобразява богинята Артемида. Култът към нея е бил изключително популярен в района на Средна Струма през античността.

„Все още няма как да сме съвсем сигурни“, коментира ръководителят на обекта проф. Вагалински. Той допълни, че съдейки по размера на фрагмента, статуята вероятно е била с приблизителен човешки ръст. Една от водещите работни хипотези е, че към това ново откритие може да приляга намерената преди няколко години от същия екип мраморна глава на неизвестна богиня. Предстоят детайлни изследвания и сравнения, които да докажат или отхвърлят тази връзка.

Градът на синтите и спорът за неговото местоположение

Хераклея Синтика, разположена върху южния склон на Джонков връх (част от вулканичното възвишение Кожух), има богата и дълга история. Споменаван от антични автори като Омир, Херодот, Тукидид, Тит Ливий и Плиний Стари, градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти.

В продължение на повече от век в научните среди се води дебат относно точното местоположение на полиса, като дълго време се предполага, че той се е намирал на юг от Рупелското дефиле, на територията на днешна Гърция. Локализирането му в землището на село Рупите става факт благодарение на доц. Георги Митрев от Пловдивския университет.

През 2002 г. той открива, превежда и публикува ключов латински надпис от 308 г. – писмо от император Галерий и цезар Максимин Дая, с което се възстановяват градските права на хераклейците. През 2005 г. доц. Митрев публикува втори надпис, споменаващ жител на града, с което окончателно доказва, че става въпрос именно за тази Хераклея, тъй като името е било широко разпространено в античния свят.

Исторически контекст и проучвания

Според археологическите данни и проучванията на елинистическия некропол, градът е възникнал към последната четвърт или края на IV в. пр. Хр. Предполага се, че първоначално е носил името Синтике (Синтия). По-късно, в края на III в. пр. Хр., районът е трайно включен в македонското царство от Филип V, който вероятно преименува града на Хераклея. След залеза на селището, градският живот в региона се измества към античния град при днешния Сандански.

Първите сондажи на обекта са направени през 1958 г. от доц. Атанас Милчев, но системните и редовни археологически разкопки започват през 2007 г. под ръководството на проф. Вагалински. Днес античният град е един от най-значимите археологически обекти в Югозападна България и се стопанисва от Историческия музей в град Петрич.

Новооткритите фрагменти тепърва ще бъдат подложени на реставрация и анализ, които да осветлят поредната страница от историята на Хераклея Синтика.

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