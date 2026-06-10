Напрежение между съюзници: Израел не изключва военен удар срещу Иран без САЩ

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху може да е готов, при определени обстоятелства, „да нанесе военен удар срещу Иран без подкрепата на САЩ“, съобщи израелската телевизия "И 24 нюз" (i24news), цитирана от ДПА.

„Възможно е да стигнем до ситуация, в която ще трябва да се изправим срещу иранците сами, без подкрепата на САЩ, с цялата свързана с това цена – в оръжия и в глобална изолация“, е казал Нетаняху по време на заседание на кабинета в понеделник вечерта.

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Израел не иска да се стигне дотам, но знае, че това е възможно, е добавил той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано предупреди израелския премиер да не действа самостоятелно. Правителството на САЩ в момента води преговори за рамково споразумение с Техеран за разрешаване на регионалния конфликт чрез дипломация.

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Израелският експерт по Иран Дани Цитронович предупреди, че значителни военни действия без подкрепата на САЩ биха били огромен стратегически риск за националната сигурност на Израел и за подобно нещо трябва да се мисли само ако няма други алтернативи.

Цитронович също така посочи последствията, ако бъде сключено споразумение с Иран, което американската администрация би счела за ключов успех. Според него в такъв случай едностранни действия на Израел срещу Иран без координация с Вашингтон биха могли да струват скъпо – включително за стратегическите отношения на Израел със САЩ.