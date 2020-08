Стрелба край Белия дом, Тръмп изведен по време на пресконференция

О фицер от тайните служби и заподозрян в нападение мъж са хоспитализирани след стрелба край Белия дом във Вашингтон, съобщиха от американските тайни служби в социалната мрежа Туитър.

„Заподозреният въоръжен мъж и служител от тайните служби са откарани в местна болница. По време на този инцидент нито комплексът на Белия дом, нито някой от защитените лица са били застрашени”, заявиха от службата.

Statement from U.S. Secret Service on officer involved shooting: pic.twitter.com/vMP9ypuNh5