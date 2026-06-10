Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС на мястото на Любен Дилов-син

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Г аля Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС. Тя зае мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.

На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.

Поклонението пред паметта му се състоя на 5 юни в столичния храм „Св. София“. А Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя и журналист, който си отиде на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.

Освен като сценарист и журналист, той бе активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“.