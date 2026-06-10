България

Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС на мястото на Любен Дилов-син

На 4 юни Централната избирателна комисия я обяви за народен представител

10 юни 2026, 09:39
Управителят на НЗОК подава оставка

Управителят на НЗОК подава оставка
Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на

Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“
Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?
ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов
МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция

МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция "Разузнаване"
Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг
Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Г аля Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС. Тя зае мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.

На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.

Поклонението пред паметта му се състоя на 5 юни в столичния храм „Св. София“. А Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя и журналист, който си отиде на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.

Освен като сценарист и журналист, той бе активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“. 

Източник: БТА/Нелли Желева    
Галя Василева ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син Народно събрание депутат политика България Централна избирателна комисия Държавен вестник Гергьовден
Последвайте ни
Управителят на НЗОК подава оставка

Управителят на НЗОК подава оставка

Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

Археолози на прага на голямо откритие: Разкрива ли Хераклея Синтика своята богиня

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

Скритият разход „банкови такси

Скритият разход „банкови такси": как малките комисиони изяждат бюджета ви

pariteni.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Свят Преди 26 минути

Спасителите откриха още едно тяло

<p>Страх от ебола: САЩ призовават Европа да затегне мерките за пътуване</p>

Заради епидемията от ебола: САЩ призоваха Европа да наложи ограничения за пътуванията

Свят Преди 55 минути

Вашингтон настоява за координирани мерки заради епидемията в Централна Африка и риска от разпространение по време на Мондиала

Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града

Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града

Свят Преди 2 часа

Автобуси, полицейски автомобили и къщи бяха подпалени, след като напрежението се изостри след нападение с нож, извършено от имигрант от Судан

Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Свят Преди 2 часа

Американските атаки са в отговор на свалянето на военен вертолет край Оман, а Иран предупреди, че няма да остави нито една заплаха без отговор

.

Ефектът „Огледална коса“: Новият K-beauty култ, който подлуди социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

Новият азиатски хит в красотата обещава огледален блясък без изтощаващо изправяне и тежки стилизанти. Вижте как корейската философия за здраве превзе фризьорските салони и защо тайната на перфектната коса се крие в грижата за скалпа

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Свят Преди 3 часа

Русия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Свят Преди 11 часа

Зеленски: По мое мнение руснаците загубиха и Молдова

Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

България Преди 11 часа

През 2025 г. в НС постъпил доклад на ДАНС, съдържащ данни за дейността на корпорация „КУБ” край Варна

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

България Преди 12 часа

ГЕРБ: Министър не може с публично изявление да променя или обезсилва решение на парламента

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

България Преди 13 часа

В личен разговор доскорошният главен секретар е изтъкнал само лични причини за напускането си

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Свят Преди 13 часа

Руската област Курск е засегната от дирофилариоза

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Свят Преди 13 часа

Тръмп: На него е имало двама пилоти, и двамата са в безопасност

<p>Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за &quot;Осемте джуджета&quot;&nbsp;</p>

Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за "Осемте джуджета" на първа инстанция

България Преди 14 часа

Според съда действията на прокуратурата са били следствие от желанието да бъде взето имуществото на Златанов

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

България Преди 14 часа

Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

България Преди 15 часа

До получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на входящите пунктове

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Теодора Духовникова: Дъщеря ми плаче, но умее да гори, без да пали библиотеките си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 юни, сряда

Edna.bg

Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка преди новия сезон

Gong.bg

Хари Кейн с емоционална подкрепа към Ериксен

Gong.bg

"Хората са силно притеснени": Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе“

Nova.bg

Управителят на НЗОК обяви, че подава оставка

Nova.bg