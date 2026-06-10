България

Управителят на НЗОК подава оставка

"Вярвам, че това е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски

Обновена преди 9 минути / 10 юни 2026, 08:38
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У правителят на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски обяви, че подава оставка. 

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Петко Стефановски в съобщение до медиите.

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„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си!", пише доц. д-р Стефановски. 

От парламентарната група на „Прогресивна България“ в понеделник внесоха проекторешение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК доц. д-р Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров.

Вносители на предложенията са Петър Витанов, Динко Странски, Юлиан Димитров и Антонио Василев. Витанов е сред инициаторите единствено на проекта, касаещ освобождаването на управителя на Касата.

В мотивите се посочва, че според тях Стефановски системно не изпълнява задълженията си, свързани с контролната дейност. Това, по думите им, води до повишаване на разходите и създава риск за стабилността на системата на здравеопазването – включително болничната и извънболничната помощ, както и разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни и помощни средства.

Според вносителите управлението на НЗОК е неефективно и създава системни рискове за финансовата стабилност на здравната система.

По отношение на Момчил Мавров се посочва, че има управленски дефицит, който според тях се отразява негативно на ефективното разходване на публичните средства. Това поставя под съмнение способността на ръководството да осигурява адекватно финансово планиране, контрол и отчетност.

Само преди дни подобни искания за предсрочно освобождаване на ръководството на НЗОК бяха отправени и от ДПС и „Демократична България“.

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Управителят на НЗОК подава оставка

Управителят на НЗОК подава оставка

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