75 години по-късно: лицата на Аушвиц оживяват

П реди няколко дни световните лидери присъстваха на церемония по повод 75-ата годишнина от освобождаването на концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау.

Тогава полският президент Анджей Дуда призова светът да пази спомена за зверствата, извършени в концентрационния лагер Аушвиц, за да попречи по този начин на историята да се повтори.

На церемонията присъстваха и оцелели концлагеристи, които разказаха за преживените от тях страдания, предаде Асошиейтед прес. Те се завърнаха на мястото, на което преди повече от 75 години са загубили цели семейства и предупредиха за нарастването на антисемитизма и омразата по света.

В същото това време оцветител на стари и исторически фотографии представи проекта си "Лицата на Аушвиц" ("Faces of Auschwitz").

Марина Амарал, в сътрудничество с музея Auschwitz-Birkenau и академици, журналисти и доброволци,

оцвети лицата на жертвите на нацистките концентрационни лагери, като по този начин осъществява идеята си да се опита да възстанови изгубеното чувство за хуманност днес, пише Euronews.

"Първоначалната ми идея беше да помогна на хората да разберат и да се потопят по-дълбоко в историята на всяка една жертва на Холокоста, както и в историята на самия геноцид", казва Амарал.

По думите й е необходимо човечеството да разбере как и откъде е започнало всичко.

"Речта на омразата е била отправната точка. Трябва да сме наясно докъде води това", категорична е тя.

Едно от изображенията в проекта е на 14-годишната полякиня Чеслава Квока. Снимките й са направени няколко месеца преди тя да бъде убита. Обстоятелствата около смъртта й до днес не са изяснени.

A colourised photo of Czeslawa Kwoka who was murdered in Auschwitz -- part of the Faces of Auschwitz project commemorating the 75th anniversary of the death camp's liberation via /r/pics https://t.co/9mwUNevBU0 pic.twitter.com/OdUEqYpnOi