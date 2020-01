Вижте тайните помощници на затворниците в Аушвиц

Н ад един милион души са убити от нацисткия режим в концлагера Аушвиц. Някои местни жители рискуват живота си, за да помогнат на жертвите.

Вижте тяхната история:

"Как може да не нахраниш някого, който е гладен? Действате със сърцето си", така започва репортаж на DW за хората, които тайно се опитват да помогнат на затворниците в Аушвиц.

Човекът, който се противопостави на Хитлер

През септември 1939 г. немската армия влиза в полския град Освиенцим. Те анексират града, преименуват го на Аушвиц и започват да строят концлагери. Лагерът Аушвиц-Биркенау по-късно се превръща в най-смъртоносния нацистки концлагер, където са убити повече от 1.1 милиона души.

Ето какво разказва Алойзи Клая, един от помощниците:

"Можеше да се усети дима. Чувахме изстрелите и честите екзекуции. Живеех срещу първия лагер, разделяше ни само река Сола. Можеше да чуете всичко - писъците и плача. Когато имаше голяма екзекуция, тя беше придружена от оркестър. Той свиреше музика, те се забавляваха, докато стрелят в затворниците".

В окупираната от нацистите Полша наказанието за помагане на затворниците е подлагане на разпит, изпращане в лагер или убийство. Въпреки това, някои жители решават да помогнат. Те сформират тайни съюзи. Жените и децата тайно събират и носят храна, дрехи и лекарства за тези затворници, които извършват принудителен труд извън лагера.

Алойзи Клая е на 10 години по това време.

"За нас беше много по-лесно да събираме нещата и да се измъкваме с тях. Трябваше да знаеш къде да отидеш и да попиташ за хляб, защото имаше хора, които работеха за германците. По-късно научихме къде да предаваме храната. Много от затворниците работеха съвсем близо до надзирателния пост на лагера - на около 50 м. - затова тази дейност беше много опасна и рискова".

Момичетата, които съблазняват и убиват нацисти

Затворниците казват на своите помощници, на кои хора от SS могат да се доверят. Някои от тях са можели да бъдат подкупени с редки неща по това време - алкохол или месо, а други си затваряли очите.

"Има добри и честни хора навсякъде, но също така има и зли хора навсякъде. Такъв е животът", допълва Алойзи.

Янина Пашек е на 14 години, когато започва да помага на затворниците.

"Аз предавах съобщения - дали нещо е нужно или трябва да бъде направено. Бях в контакт със свещениците. Те ми даваха лекарства, които аз взимах и носех на хората, които могат да ги предадат на затворниците по време на тяхната работа".

Когато помощниците успяват да уговорят тайна среща между някои затворници и техните семейства, Янина води затворниците до обозначеното място за срещата.

