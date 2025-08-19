Свят

"Това е доказателство, че Путин не иска мир": Русия удари Украйна с 270 дрона и 10 ракети

Атаката разтърси централния украински град Кременчук и остави стотици потребители в Полтавска област без ток

19 август 2025
В оенновъздушните сили (ВВС) на Украйна заявиха, че Русия е използвала 270 дрона и 10 ракети през нощта за една от най-големите си атаки този месец, предаде "Ройтерс".

Свалени са били 230 дрона и 6 ракети. Удари са били регистрирани на 16 места с 4 ракети и 40 дрона, обобщиха украинските ВВС.

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Представители на украинските власти заявиха, че руската атака тази нощ, която разтърси централния украински град Кременчук и остави стотици потребители в Полтавска област без ток, е доказателство за това, че руският президент Владимир Путин не иска мир.

На вчерашната среща на върха на върха в Белия дом американският президент Доналд Тръмп каза на украинския си колега Володимир Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяко споразумение за прекратяване на войната, започната от Русия.

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

След срещата Тръмп се обади на руския лидер и започна да организира среща между Путин и Зеленски.

„В същия момент, в който Путин уверяваше Тръмп по телефона, че търси мир, и когато президентът Володимир Зеленски провеждаше разговори в Белия дом с европейски лидери за справедлив мир, армията на Путин започна поредната масирана атака срещу Кременчук“, каза в Telegram кметът на Кременчук Виталий Малецки и добави, че десетки експлозии са разтърсили града.

„За пореден път светът видя, че Путин не иска мир – той иска да унищожи Украйна“, каза още той.

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Мащабът на атаката не е ясен. Украинските ВВС съобщиха през нощта, че централната част на Украйна е под заплаха от атака с крилати ракети.

Областният управител на Полтавска област Володимир Когут заяви, че атаката е нанесла щети по административни сгради на местен енергиен обект.

„За щастие, няма жертви“, каза Когут в Telegram.

Той добави, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Засега няма коментар от руска страна.

Русия от своя страна съобщи, че украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожари в петролна рафинерия и на покрива на болница във Волгоградска област.

От началото на войната и двете страни нанасят удари по ключова за армията инфраструктура на територията на другата страна, включително енергийна инфраструктура, отбелязва "Ройтерс".

