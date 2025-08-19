Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

Д ве катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес.

На 16-ия км от магистралата тир, пътуващ в посока София, навлиза в лентите за Варна. При инцидента няма пострадали.

Движението беше ограничено, а трафикът - пренасочван. Малко след 13:00 часа от АПИ съобщиха, че е възстановено е движението за леки автомобили. Тежкотоварните автомобили се пренасочват по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".

Тир катастрофира на пътя София - Варна

Друг камион се е обърнал при 17-ия км, в посока за влизане в София. На място е пристигнала Спешна помощ. Един човек е прегледан на място, друг го транспортират към ИСУЛ с травма на главата и ръката, нараняванията са леки, съобщи NOVA.