Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус”

Д ве катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес.
На 16-ия км от магистралата тир, пътуващ в посока София, навлиза в лентите за Варна. При инцидента няма пострадали.
Движението беше ограничено, а трафикът - пренасочван. Малко след 13:00 часа от АПИ съобщиха, че е възстановено е движението за леки автомобили. Тежкотоварните автомобили се пренасочват по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".
Друг камион се е обърнал при 17-ия км, в посока за влизане в София. На място е пристигнала Спешна помощ. Един човек е прегледан на място, друг го транспортират към ИСУЛ с травма на главата и ръката, нараняванията са леки, съобщи NOVA.