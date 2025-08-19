България

Две катастрофи с тирове блокираха движението по АМ „Хемус"

Инцидентите са станали при 16-и и 17-и километър

Описват щетите след огнения ад в Българово

След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

Мистерията с изчезването на трима от „Наглите" – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов

Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици
Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

Д ве катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес. 

На 16-ия км от магистралата тир, пътуващ в посока София, навлиза в лентите за Варна. При инцидента няма пострадали. 

Движението беше ограничено, а трафикът - пренасочван. Малко след 13:00 часа от АПИ съобщиха, че е възстановено е движението за леки автомобили. Тежкотоварните автомобили се пренасочват по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". 

Тир катастрофира на пътя София - Варна

Друг камион се е обърнал при 17-ия км, в посока за влизане в София. На място е пристигнала Спешна помощ. Един човек е прегледан на място, друг го транспортират към ИСУЛ с травма на главата и ръката, нараняванията са леки, съобщи NOVA

Източник: NOVA    
катастрофа Хемус София Варна тир
Описват щетите след огнения ад в Българово

Включен микрофон улови

Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

Мрачните детайли от класически детски приказки

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Хипоалергенни кучета: Най-добрите породи, които не линеят

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

България Преди 2 минути

Младежът е задържан за срок до 24 часа

<p>Жена почина по време на сърдечна операция след прекъсване на тока</p>

Свят Преди 32 минути

Как е възможно това четете в следващите редове

Без заплати и провизии: Индийски моряци остават изоставени в морето с месеци

Свят Преди 1 час

„Това е военна зона. Всичко, което искаме, е да се приберем бързо у дома“

Снимката е илюстративна

Зодиакални воини: 3 знака, които никога не се предават

Любопитно Преди 1 час

Астролозите разкриват кои зодии притежават изключителна издръжливост и вътрешна сила, позволяваща да преодоляват дори най-тежките житейски предизвикателства

Динозаври и спомени от минали животи в осмата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Хали Бери отбеляза 59-ия си рожден ден по бельо и върху патица (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Жената котка“ навърши 59 години на 14 август

<p>Украйна:&nbsp;Това е доказателство, че Путин не иска мир</p>

"Това е доказателство, че Путин не иска мир": Русия удари Украйна с 270 дрона и 10 ракети

Свят Преди 2 часа

Атаката разтърси централния украински град Кременчук и остави стотици потребители в Полтавска област без ток

Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

България Преди 2 часа

Огънят е обхванал около три декара площ и е бил потушен преди да нанесе щети на 100 декара смесена гора

Снимката е илюстративна

Тир катастрофира на пътя София - Варна

България Преди 2 часа

Шофьорът е самокатастрофирал и е излязъл от пътното платно

Където AI среща креативността: бъдещето на дизайна в програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative

Технологии Преди 2 часа

В тази посока е обогатена програмата по графичен дизайн на SoftUni Creative – с най-актуалните AI тенденции и практики

<p>Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня</p>

Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня след интимната им среща

Свят Преди 2 часа

„Беше първа среща. Първа среща! И тези снимки излязоха, превърнаха се в огромно събитие – явно не това, което той искаше“

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

България Преди 2 часа

Пътнотранспортното произшествие е станало на ул. "Августа Траяна"

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Любопитно Преди 3 часа

Днес се навършват 142 години от рождението на модната дизайнерка

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Свят Преди 3 часа

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа"

<p>Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведски град</p>

Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведския град Кируна

Любопитно Преди 3 часа

Историческият монумент вече е издигнат върху масивни подвижни платформи и готов да тръгне към новия център на града

<p>Макрон: Това ще отвори кутията на Пандора</p>

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

Свят Преди 3 часа

По отношение на сигурността на Украйна, той обяви, че заедно с Обединеното кралство ще организират среща в събота, 23 август

