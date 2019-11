Защо Полша се разгневи на филм на Netflix 

П олският премиер Матеуш Моравецки е писал до компанията Netflix с настояване за промени в „Devil Next Door” - документален филм за нацистките концентрационни лагери, пише Би Би Си.

Министър-председателят заявява, че карта, показана в продукцията, разполага лагерите на смъртта в границите на съвременна Полша.

„Това погрешно представя Полша като отговорна за концентрационните лагери, когато тя всъщност е била окупирана от Германия през Втората световна война“, каза Моравецки.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3