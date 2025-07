22 загинали при израелски удари в Газа, преговорите в застой

И зраелски въздушни удари отнеха живота на най-малко 22 души в Ивицата Газа, съобщи палестинската служба за гражданска защита, докато израелската армия и палестински бойци съобщават за сблъсъци в северната част на територията, предаде АФП.

(Във видеото: Тръмп: Израел прие условията за 60-дневно примирие в Газа)

Насилието ескалира на фона на очевиден застой в непреките преговори, които продължиха седмица в Катар между Израел и ислямисткото движение Хамас с цел постигане на прекратяване на огъня след повече от 21 месеца война.

Gaza's civil defence agency said Israeli air strikes have killed at least 22 people, while Israel and Palestinian militants reported facing each other in the territory's northhttps://t.co/h3mdcLka7M